Vaciaron la casa de Raúl Portal y tiraron recuerdos invaluables del humorista en un container

Entre los objetos que aparecen en las imágenes hay documentos, recortes de diarios, material televisivo y recuerdos personales vinculados a la carrera del conductor. Uno de los hallazgos más llamativos es una carpeta rotulada como “Documentos Generales Gastón Portal 1995”, aparentemente vinculada al productor televisivo e hijo del conductor. También se ven fajos de papeles impresos con la cara de Portal y la frase “Portal paga con creces”.

Otro de los objetos que llamó la atención fue una antigua página de la revista Revista Gente con el título “La onda antipálida”, donde aparece una foto del conductor durante los años en que lideraba el programa Notidormi, uno de los ciclos televisivos más recordados de los años 80.

Las fotos también muestran material relacionado con el programa El portal de las mascotas, un ciclo televisivo que Portal condujo en los años 90 dedicado a animales. Entre esos recuerdos aparecen una caja con una placa metálica con el nombre del programa y dos carpetas con imágenes de perros tituladas “Machos” y “Hembras”.

En el container también se podían ver libros, entre ellos “El libro negro del comunismo”, una publicación conocida por su fuerte postura crítica hacia los regímenes comunistas, junto a recortes periodísticos, fotografías y otros objetos difíciles de identificar. En una de las imágenes aparece además una pequeña tarjeta con la cara del conductor rodeado de monos y la frase “Para un súper ¡hop!”.

Las fotos despertaron rápidamente una ola de comentarios y reflexiones en redes sociales. Algunos usuarios se mostraron impactados por el destino de esos objetos personales. “Del estrellato al ostracismo. Que una parte de una vida rodeada de éxito termine desechada en un contenedor como simple basura debe ser lo más cercano a morir después de muerto”, escribió un usuario.

El emblemático conductor de televisión Raúl Portal falleció en octubre de 2020 a los 81 años después de luchar contra diferentes problemas de salud desde el año pasado.