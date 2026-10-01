Los cuatro signos del zodiaco que necesitan aflojar con el trabajo
Las tendencias astrales indicaron cuáles serán las personas que afrontarán un duro pasar laboral durante las próximas jornadas de acuerdo al día de nacimiento. Mirá.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos más afectados por la rutina laboral.
Esta semana de fines de septiembre y comienzo de octubre se presenta como un periodo particularmente propicio para la abundancia y el desarrollo económico para un grupo selecto de signos pero de estrés y cansancio para tantos otros.
Cuáles son los signos más afectados por la rutina laboral
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Virgo: Al haber cerrado tu temporada recientemente, tu cabeza sigue girando a mil revoluciones. Si no soltás la lista de pendientes el viernes, la fatiga te va a arruinar los planes. Cortá a tiempo y regalate un descanso real.
Aries: Tu ritmo acelerado te puede jugar en contra en el plano afectivo. Bajá un cambio, escuchá lo que propone tu pareja o entorno y dejate llevar sin querer imponer la agenda.
Capricornio: Mantenés la guardia alta incluso en tu tiempo libre. Apagá el teléfono corporativo este fin de semana y concentrate en disfrutar del aire libre o de un buen encuentro de a dos.
Géminis: La sobreestimulación de notificaciones y chats te tiene al borde de la saturación. Hacé un detox digital este sábado para recuperar la frescura mental y disfrutar de tus amigos.
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