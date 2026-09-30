El Gobierno bonaerense firmó la Resolución 430/2026 y hay feriado: este fin de semana es largo en Buenos Aires

Morón celebra su aniversario fundacional con feriado local

A diferencia de otras localidades bonaerenses, Morón no cuenta con un acta de fundación ni con la figura de un fundador específico. Su poblamiento comenzó de forma paulatina durante el siglo XVII a orillas de la Cañada de las Linkas (hoy arroyo Morón) y a la vera del Camino Real que unía Buenos Aires con el Alto Perú.