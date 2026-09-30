El Gobierno bonaerense firmó la Resolución 430/2026 y hay feriado: este fin de semana es largo en Buenos Aires
Con la firma del ladero de Axel Kicillof, la gestión de la provincia de Buenos Aires aprobó los feriados y asuetos de octubre. Todos los detalles.
El Gobierno de Axel Kicillof oficializó mediante la Resolución 430/2026 el cronograma de feriados y asuetos locales correspondientes a octubre. La medida, que suele anunciarse a fines de cada mes, dispone días de descanso para el personal de la administración pública y del sector bancario en municipios seleccionados.
Así, el partido de Morón contará con un beneficio que achicará la semana laboral en el cierre del mes y generará que este próximo fin de semana sea largo.
Morón celebra su aniversario fundacional con feriado local
A diferencia de otras localidades bonaerenses, Morón no cuenta con un acta de fundación ni con la figura de un fundador específico. Su poblamiento comenzó de forma paulatina durante el siglo XVII a orillas de la Cañada de las Linkas (hoy arroyo Morón) y a la vera del Camino Real que unía Buenos Aires con el Alto Perú.
El hito que dio origen a la fecha festiva se remonta al 5 de octubre de 1785. Ese día, el Cabildo de Buenos Aires designó formalmente a Don Claudio Joly como el primer Alcalde de Hermandad para el territorio del "Pago de las Conchas y Cañada de Morón". Esta designación dotó al poblado de su primera autoridad institucional.
Con los años, la fecha se consolidó como el día oficial del partido, adoptando convencionalmente el año 1785 como hito institucional. De ser una franja de estancias y parroquias coloniales, Morón pasó a convertirse —con la llegada del ferrocarril en el siglo XIX— en el corazón político, comercial y de transporte del Oeste del Gran Buenos Aires.
Confirman el feriado en Morón mediante la Resolución 430/2026 de la Provincia
A través de la Resolución N.º 430/2026 —firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a fines de septiembre en el Boletín Oficial—, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito.
La norma dispone:
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Público y banca: Suspensión total de actividades en los organismos de la administración pública provincial y en las sucursales del Banco Provincia.
Sector privado: La adhesión del comercio, la industria y los servicios será de carácter optativo para cada empleador.
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