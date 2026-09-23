Los 5 signos del zodíaco que vivirán un cambio en el amor antes que termine el año
La tendencias astrales sostienen que ciertos movimientos pueden marcar momentos de transformación en la vida sentimental.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos del zodíaco que afrontarán un cambio a la hora del amor.
Venus ingresó en Escorpio el 10 de septiembre, una posición que suele relacionarse con emociones profundas, intensidad y necesidad de sinceridad en el amor. A su vez, Mercurio transita Libra, un signo asociado con las relaciones, el diálogo y la búsqueda de equilibrio. Y según el Horóscopo, hay 5 signos que podrían vivir un cambio inesperado en el amor
Qué signos experimentarán cambios en el amor durante estas fechas
Escorpio
Escorpio aparece entre los grandes protagonistas de esta etapa. Venus, el planeta tradicionalmente relacionado con el amor y los vínculos, transita por este signo desde el 10 de septiembre.
Para los escorpianos, la primavera podría traer una definición en una relación que venía atravesando cierta incertidumbre. Quienes están en pareja podrían sentir la necesidad de hablar con mayor honestidad sobre el futuro, mientras que los solteros podrían encontrarse con una persona capaz de despertar un interés mucho más intenso de lo esperado.
Libra
Libra tendrá una temporada especialmente vinculada con el amor y las relaciones. Mercurio se encuentra en este signo durante septiembre, favoreciendo desde la mirada astrológica la comunicación, el diálogo y la necesidad de encontrar acuerdos.
Además, el 21 de septiembre se produce una conjunción entre Mercurio y Júpiter que puede asociarse con conversaciones positivas, noticias esperadas o una mirada más optimista sobre determinadas situaciones.
Por eso, para Libra el cambio inesperado podría llegar a través de una conversación. Una declaración, una propuesta o una charla pendiente podría modificar la manera en que entiende una relación.
Aries
Aries también aparece entre los signos que podrían experimentar movimientos importantes en el terreno sentimental durante esta primavera.
El 26 de septiembre habrá Luna llena en Aries, un fenómeno que dentro de la astrología suele interpretarse como un momento de culminación, revelación o mayor intensidad emocional.
El cambio, en este caso, podría comenzar con una decisión personal: dejar de conformarse con una situación sentimental que ya no los representa.
Tauro
Tauro podría encontrarse ante una primavera que lo invite a revisar qué espera realmente de una pareja. Septiembre plantea para este signo la necesidad de reevaluar determinados acuerdos y de prestar atención a aquello que no está siendo dicho dentro de los vínculos.
Para quienes están en pareja, esto puede abrir la puerta a conversaciones importantes sobre confianza, proyectos compartidos o expectativas. Para los solteros, en cambio, podría significar dejar atrás una manera de vincularse para darle lugar a alguien diferente.
El cambio inesperado podría aparecer justamente cuando Tauro se anime a salir de una zona de comodidad.
Géminis
Urano, planeta asociado en astrología con los cambios inesperados y las situaciones que rompen con lo establecido, comenzó su movimiento retrógrado en Géminis durante septiembre. Esta etapa suele interpretarse como una invitación a revisar ideas, decisiones y formas de comunicarse.
En el amor, esto podría traducirse en un encuentro inesperado, una conversación que cambie las reglas de un vínculo o incluso la aparición de alguien del pasado.
Algunas de las novedades más importantes podrían aparecer justamente cuando menos las esté buscando.
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