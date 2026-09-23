Los 5 signos del zodíaco que vivirán un cambio en el amor antes que termine el año

Además, el 21 de septiembre se produce una conjunción entre Mercurio y Júpiter que puede asociarse con conversaciones positivas, noticias esperadas o una mirada más optimista sobre determinadas situaciones.

Por eso, para Libra el cambio inesperado podría llegar a través de una conversación. Una declaración, una propuesta o una charla pendiente podría modificar la manera en que entiende una relación.

Aries

Aries también aparece entre los signos que podrían experimentar movimientos importantes en el terreno sentimental durante esta primavera.

El 26 de septiembre habrá Luna llena en Aries, un fenómeno que dentro de la astrología suele interpretarse como un momento de culminación, revelación o mayor intensidad emocional.

El cambio, en este caso, podría comenzar con una decisión personal: dejar de conformarse con una situación sentimental que ya no los representa.

Tauro

Tauro podría encontrarse ante una primavera que lo invite a revisar qué espera realmente de una pareja. Septiembre plantea para este signo la necesidad de reevaluar determinados acuerdos y de prestar atención a aquello que no está siendo dicho dentro de los vínculos.

Para quienes están en pareja, esto puede abrir la puerta a conversaciones importantes sobre confianza, proyectos compartidos o expectativas. Para los solteros, en cambio, podría significar dejar atrás una manera de vincularse para darle lugar a alguien diferente.

El cambio inesperado podría aparecer justamente cuando Tauro se anime a salir de una zona de comodidad.

Géminis

Urano, planeta asociado en astrología con los cambios inesperados y las situaciones que rompen con lo establecido, comenzó su movimiento retrógrado en Géminis durante septiembre. Esta etapa suele interpretarse como una invitación a revisar ideas, decisiones y formas de comunicarse.

En el amor, esto podría traducirse en un encuentro inesperado, una conversación que cambie las reglas de un vínculo o incluso la aparición de alguien del pasado.

Algunas de las novedades más importantes podrían aparecer justamente cuando menos las esté buscando.