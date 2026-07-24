Los descuentos en supermercados del 35% y con hasta $25.000 de reintegro en compras
La cadena apuesta a diferentes beneficios según el día de la semana y el medio de pago para ayudar a los clientes a ahorrar en sus compras.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los principales supermercados del país ofrecen descuentos, reintegros y cuotas sin interés para quienes paguen con tarjetas bancarias o billeteras virtuales. Las promociones permiten ahorrar en las compras del mes, aunque cada beneficio cuenta con sus propios topes y condiciones.
Entre las cadenas que tienen descuentos vigentes se encuentran COTO, Carrefour, Jumbo, Disco, Día y ChangoMás, con beneficios de hasta el 35% de descuento y reintegros que, en algunos casos, llegan a los $25.000 por mes.
Todos los descuentos en supermercados disponibles en julio
Carrefour
- Banco Patagonia: 35% de descuento los sábados, con un tope de $25.000 por cuenta por mes, para clientes de Cuenta Sueldo Singular que paguen con VISA.
Jumbo y Disco (Cencosud)
- Banco Nación: 12 cuotas sin interés todos los días en productos seleccionados, al pagar con tarjetas Mastercard y VISA.
- MODO: 20% de descuento los martes y jueves, con un tope de $25.000 por cuenta por mes y una compra mínima de $100.000.
- Banco Patagonia: 35% de descuento los sábados, con un tope de $25.000 por cuenta por mes, al pagar con VISA.
Día
- Banco Nación: 5% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $5.000 por semana, pagando con Mastercard y VISA.
- MODO: 20% de descuento, viernes y sábado, con un tope de $20.000 por cuenta por mes y una compra mínima de $35.000.
ChangoMás
- Banco Nación: 35% de descuento los miércoles, con un tope de $15.000 por semana, pagando con MODO, VISA o Mastercard.
- Naranja X: 30% de descuento los martes, con un tope de $10.000 por semana para clientes del Plan Épico NX.
- MODO: 20% de descuento los lunes, con un tope de $25.000 por cuenta por mes y una compra mínima de $75.000.
- Banco Patagonia: 30% de descuento los sábados, con un tope de $15.000 por cuenta por mes, para clientes de Cartera Singular que paguen con VISA o Mastercard.
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