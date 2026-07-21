Un supermercado refuerza sus promociones semanales para ganarle a la inflación
La cadena apuesta a diferentes beneficios según el día de la semana y el medio de pago para ayudar a los clientes a ahorrar en sus compras.
En un contexto en el que muchas familias buscan cuidar el bolsillo, Carrefour renovó sus promociones semanales con importantes descuentos en alimentos, productos de limpieza, perfumería y otros artículos de consumo diario.
Además de las rebajas habituales, quienes utilizan la tarjeta Mi Carrefour o aprovechan los beneficios disponibles en la aplicación de la empresa pueden acceder a descuentos adicionales y promociones acumulables en determinados productos.
Cómo ganarle a los precios con las promociones vigentes en Supermercado Carrefour
Una de las principales recomendaciones para aprovechar las ofertas es planificar las compras entre lunes y miércoles, días en los que se concentran varios de los descuentos más importantes de la cadena.
Los clientes que utilizan la tarjeta Mi Carrefour, tanto en su versión prepaga como de crédito, pueden acceder a un 20% de descuento los martes en las sucursales Hiper, Market y Express, sin tope de reintegro. En el formato Maxi Carrefour, orientado a compras mayoristas, el beneficio alcanza un 15% de descuento los lunes y martes.
A esto se suman los cupones personalizados disponibles en la aplicación oficial de Carrefour, que permiten obtener rebajas adicionales en determinadas categorías y compras realizadas a través de los canales digitales.
Otra de las promociones destacadas corresponde a la segunda unidad con un 70% de descuento o las clásicas ofertas 3x2, especialmente en productos de almacén, snacks, galletitas, fideos y bebidas seleccionadas.
En algunos casos, quienes abonan con determinadas billeteras virtuales también pueden acceder a reintegros adicionales, siempre sujetos a las condiciones de cada promoción.
Qué días conviene ir al Supermercado Carrefour si sos jubilado o menor de 24 años
Los jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES cuentan con un 10% de descuento en productos seleccionados durante los lunes, martes y miércoles. El beneficio alcanza distintas categorías, como alimentos secos, lácteos, congelados y artículos de limpieza.
Por su parte, las personas de 18 a 24 años también disponen de un 10% de descuento, aunque en este caso el beneficio se extiende de lunes a jueves, permitiéndoles combinarlo con otras promociones vigentes según el día de compra.
Durante los fines de semana también pueden encontrarse beneficios adicionales con determinados medios de pago y promociones exclusivas para usuarios de la tarjeta prepaga de la cadena.
Gracias a esta combinación de descuentos, cupones y promociones por día, Carrefour busca ofrecer alternativas para que los consumidores puedan realizar sus compras con un menor impacto en el presupuesto, especialmente en un escenario donde el ahorro sigue siendo una de las principales prioridades de los hogares argentinos.
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