Un supermercado refuerza sus promociones semanales para ganarle a la inflación

Otra de las promociones destacadas corresponde a la segunda unidad con un 70% de descuento o las clásicas ofertas 3x2, especialmente en productos de almacén, snacks, galletitas, fideos y bebidas seleccionadas.

En algunos casos, quienes abonan con determinadas billeteras virtuales también pueden acceder a reintegros adicionales, siempre sujetos a las condiciones de cada promoción.

Qué días conviene ir al Supermercado Carrefour si sos jubilado o menor de 24 años

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES cuentan con un 10% de descuento en productos seleccionados durante los lunes, martes y miércoles. El beneficio alcanza distintas categorías, como alimentos secos, lácteos, congelados y artículos de limpieza.

Por su parte, las personas de 18 a 24 años también disponen de un 10% de descuento, aunque en este caso el beneficio se extiende de lunes a jueves, permitiéndoles combinarlo con otras promociones vigentes según el día de compra.

Durante los fines de semana también pueden encontrarse beneficios adicionales con determinados medios de pago y promociones exclusivas para usuarios de la tarjeta prepaga de la cadena.

Gracias a esta combinación de descuentos, cupones y promociones por día, Carrefour busca ofrecer alternativas para que los consumidores puedan realizar sus compras con un menor impacto en el presupuesto, especialmente en un escenario donde el ahorro sigue siendo una de las principales prioridades de los hogares argentinos.