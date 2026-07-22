El supermercado que está liquidando electrodomésticos a muy buenos precios.

A continuación, algunos ejemplos:

Freidora de aire Carrefour (4.9lts)

Precio en oferta: $71.990

Descuento del 23%

Pava eléctrica Bluesky (1.7lts)

Precio en oferta: $29.990

Descuento del 22%

Afilador de cuchillos eléctrico Mandine

Precio en oferta: $28.990

Descuento del 23%

Freidora de aire Moulinex (7.5lts)

Precio en oferta: $89.900

Descuento del 25%

Aspiradora inalámbrica

Precio en oferta: $279.000

Descuento del 26%

Cafetera eléctrica Electrolux

Precio en oferta: $43.803

Descuento del 15%

Rallador eléctrico Mandine

Precio en oferta: $56.990

Descuento del 22%

Licuadora de mano Moulinex

Precio en oferta: $103.900

Descuento del 25%

Freidora de aire Electrolux (3lts)

Precio en oferta: $59.900

Descuento del 40%

3 cuotas sin interés

Horno de pan Bluesky

Precio en oferta: $89.900

Descuento del 35%

Freidora de aire Maverick (4lts)

Precio en oferta: $71.063

Descuento del 23%

6 cuotas sin interés

Freidora de aire Moulinex (3.5 lts)

Precio en oferta: $61.074

Descuento del 30%

3 cuotas sin interés

El consumo no repunta y supermercados apuestan a promociones

Según el estudio, el consumo de los hogares continuó sin mostrar una recuperación sostenida durante junio. De acuerdo con el Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, el gasto de las familias retrocedió 1,1% interanual y encadenó siete meses consecutivos de caídas frente al mismo período del año anterior.

En el balance del primer semestre de 2026, el indicador acumuló una contracción de 1,7% respecto de los primeros seis meses de 2025, una dinámica que ratificó la debilidad que aún exhibe el consumo privado.

No obstante, la medición desestacionalizada dejó una señal positiva. En la comparación con mayo, el índice avanzó 1,2%, marcando una recuperación mensual luego de dos meses en los que la actividad se había mantenido prácticamente sin cambios.