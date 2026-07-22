El supermercado que está liquidando electrodomésticos a muy buenos precios
La cadena de supermercados renovó una serie de ofertas, con descuentos y la posibilidad de comprar en cuotas sin interés.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
La cadena de supermercados Carrefour lanzó en la segunda mitad de julio una serie de promociones y descuentos para comprar electrodomésticos, tanto en sus sucursales como mediante el canal online.
Lo concreto es que en este caso, Carrefour vende pequeños electrodomésticos con hasta 40% de descuento.
Supermercado Carrefour vende electrodomésticos con hasta 40% de descuento
Es posible encontrar freidoras de aire, pavas eléctricas, un horno de pan, cafeteras, un afilador de cuchillos eléctricos y hasta un rallador eléctrico, con fuertes rebajas.
En algunos casos, además del descuento es posible comprar en hasta seis cuotas sin interés. Lo que convierte esta promoción en una oportunidad de equipar la cocina o distintos ambientes del hogar por precios más bajos.
A continuación, algunos ejemplos:
Freidora de aire Carrefour (4.9lts)
- Precio en oferta: $71.990
- Descuento del 23%
Pava eléctrica Bluesky (1.7lts)
- Precio en oferta: $29.990
- Descuento del 22%
Afilador de cuchillos eléctrico Mandine
- Precio en oferta: $28.990
- Descuento del 23%
Freidora de aire Moulinex (7.5lts)
- Precio en oferta: $89.900
- Descuento del 25%
Aspiradora inalámbrica
- Precio en oferta: $279.000
- Descuento del 26%
Cafetera eléctrica Electrolux
- Precio en oferta: $43.803
- Descuento del 15%
Rallador eléctrico Mandine
- Precio en oferta: $56.990
- Descuento del 22%
Licuadora de mano Moulinex
- Precio en oferta: $103.900
- Descuento del 25%
Freidora de aire Electrolux (3lts)
- Precio en oferta: $59.900
- Descuento del 40%
- 3 cuotas sin interés
Horno de pan Bluesky
- Precio en oferta: $89.900
- Descuento del 35%
Freidora de aire Maverick (4lts)
- Precio en oferta: $71.063
- Descuento del 23%
- 6 cuotas sin interés
Freidora de aire Moulinex (3.5 lts)
- Precio en oferta: $61.074
- Descuento del 30%
- 3 cuotas sin interés
El consumo no repunta y supermercados apuestan a promociones
Según el estudio, el consumo de los hogares continuó sin mostrar una recuperación sostenida durante junio. De acuerdo con el Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, el gasto de las familias retrocedió 1,1% interanual y encadenó siete meses consecutivos de caídas frente al mismo período del año anterior.
En el balance del primer semestre de 2026, el indicador acumuló una contracción de 1,7% respecto de los primeros seis meses de 2025, una dinámica que ratificó la debilidad que aún exhibe el consumo privado.
No obstante, la medición desestacionalizada dejó una señal positiva. En la comparación con mayo, el índice avanzó 1,2%, marcando una recuperación mensual luego de dos meses en los que la actividad se había mantenido prácticamente sin cambios.
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