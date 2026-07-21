Un supermercado liquida freidoras de aire y cafeteras con importantes descuentos
Quienes buscan renovar su cocina o equipar su casa pueden acceder a importantes rebajas.
Carrefour renovó sus promociones de julio con una amplia selección de electrodomésticos para el hogar que pueden conseguirse con descuentos de hasta el 40%. La cadena también ofrece, en productos seleccionados, la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, una alternativa que busca incentivar las ventas en un contexto de consumo todavía moderado.
Las ofertas están disponibles tanto en las sucursales físicas como en la tienda online e incluyen desde freidoras de aire y cafeteras hasta aspiradoras, licuadoras y hornos de pan.
Supermercado Carrefour vende electrodomésticos con hasta 40% de descuento
Entre las promociones destacadas de Carrefour aparecen varios pequeños electrodomésticos con precios rebajados y diferentes opciones de financiación.
Algunos de los productos incluidos en la promoción son:
- Freidora de aire Electrolux (3 litros): 40% de descuento y 3 cuotas sin interés.
- Horno de pan Bluesky: 35% de descuento.
- Freidora de aire Moulinex (3,5 litros): 30% de descuento y 3 cuotas sin interés.
- Aspiradora inalámbrica: 26% de descuento.
- Freidora de aire Moulinex (7,5 litros): 25% de descuento.
- Licuadora de mano Moulinex: 25% de descuento.
- Freidora de aire Carrefour (4,9 litros): 23% de descuento.
- Afilador eléctrico de cuchillos Mandine: 23% de descuento.
- Freidora de aire Maverick (4 litros): 23% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.
- Pava eléctrica Bluesky: 22% de descuento.
- Rallador eléctrico Mandine: 22% de descuento.
- Cafetera eléctrica Electrolux: 15% de descuento.
Las promociones pueden variar según el stock disponible y la modalidad de compra, por lo que la cadena recomienda consultar las condiciones antes de concretar la operación.
El consumo no repunta y supermercados apuestan a promociones
Las ofertas llegan en un escenario en el que el consumo privado todavía muestra dificultades para recuperar los niveles de años anteriores. Ante este panorama, las principales cadenas de supermercados continúan reforzando sus campañas con descuentos, cuotas sin interés y beneficios especiales para atraer compradores.
Diversos informes económicos señalaron que, durante el primer semestre de 2026, el gasto de los hogares siguió mostrando una evolución dispar, con caídas en distintos rubros vinculados al consumo de bienes durables, entre ellos los electrodomésticos.
Sin embargo, la desaceleración de la inflación y una mejora gradual del poder adquisitivo generan expectativas de una recuperación paulatina en los próximos meses, motivo por el cual las promociones siguen siendo una de las principales estrategias comerciales.
El consumo masivo fue el único segmento que logró crecer
Entre los distintos sectores analizados, el consumo masivo fue el único que registró un desempeño positivo durante el último relevamiento, con un crecimiento interanual impulsado principalmente por productos de primera necesidad.
En cambio, otros rubros mostraron resultados más débiles. Las ventas de electrodomésticos, indumentaria, calzado y automóviles continuaron por debajo de los niveles registrados un año atrás, reflejando que muchas familias siguen postergando compras de mayor valor.
En ese contexto, las promociones de cadenas como Carrefour buscan facilitar el acceso a este tipo de productos mediante rebajas importantes y planes de financiación, una combinación que continúa siendo una de las herramientas más utilizadas para estimular las ventas.
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