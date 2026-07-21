Un supermercado liquida freidoras de aire y cafeteras con importantes descuentos

El consumo no repunta y supermercados apuestan a promociones

Las ofertas llegan en un escenario en el que el consumo privado todavía muestra dificultades para recuperar los niveles de años anteriores. Ante este panorama, las principales cadenas de supermercados continúan reforzando sus campañas con descuentos, cuotas sin interés y beneficios especiales para atraer compradores.

Diversos informes económicos señalaron que, durante el primer semestre de 2026, el gasto de los hogares siguió mostrando una evolución dispar, con caídas en distintos rubros vinculados al consumo de bienes durables, entre ellos los electrodomésticos.

Sin embargo, la desaceleración de la inflación y una mejora gradual del poder adquisitivo generan expectativas de una recuperación paulatina en los próximos meses, motivo por el cual las promociones siguen siendo una de las principales estrategias comerciales.

El consumo masivo fue el único segmento que logró crecer

Entre los distintos sectores analizados, el consumo masivo fue el único que registró un desempeño positivo durante el último relevamiento, con un crecimiento interanual impulsado principalmente por productos de primera necesidad.

En cambio, otros rubros mostraron resultados más débiles. Las ventas de electrodomésticos, indumentaria, calzado y automóviles continuaron por debajo de los niveles registrados un año atrás, reflejando que muchas familias siguen postergando compras de mayor valor.

En ese contexto, las promociones de cadenas como Carrefour buscan facilitar el acceso a este tipo de productos mediante rebajas importantes y planes de financiación, una combinación que continúa siendo una de las herramientas más utilizadas para estimular las ventas.