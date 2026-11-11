Los descuentos en supermercados disponibles para jubilados: cuáles son y cómo acceder
Conoce las condiciones de cada promoción y los límites de devolución permite aprovechar mejor el beneficio.
Los jubilados y pensionados de ANSES cuentan con diferentes beneficios para reducir sus gastos cotidianos. Entre ellos se encuentran los descuentos en supermercados, una herramienta que permite ahorrar en alimentos, productos de limpieza y otros artículos esenciales.
Las promociones pueden ofrecer descuentos directos al momento de pagar o reintegros posteriores, según el comercio y el medio de pago utilizado.
Sin embargo, no todas las ofertas funcionan de la misma manera. Algunas tienen límites máximos de devolución, mientras que otras establecen condiciones específicas sobre los productos incluidos o los días de aplicación.
Qué exige el programa de ANSES
El programa Beneficios ANSES permite que jubilados y pensionados accedan a promociones en comercios adheridos, entre ellos distintas cadenas de supermercados.
Para utilizar los descuentos, generalmente es necesario pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se cobra la jubilación o pensión. De esta manera, el sistema puede identificar al titular del beneficio.
Entre las cadenas que participan en distintas promociones se encuentran Carrefour, Coto, ChangoMás, Disco, Jumbo y Vea, aunque los porcentajes, productos incluidos y condiciones pueden variar según el establecimiento.
En la mayoría de los casos, no es necesario realizar una inscripción previa, ya que el beneficio se encuentra vinculado con el medio de pago habilitado.
Antes de comprar, se recomienda consultar las condiciones de cada supermercado, especialmente las exclusiones, los días de vigencia y la existencia de topes de reintegro.
Cómo calcular el ahorro cuando existe un tope
Para aprovechar los descuentos en supermercados, es importante conocer la diferencia entre el porcentaje anunciado y el monto máximo que se puede recuperar.
Por ejemplo, si una promoción ofrece un 20% de descuento con un tope de reintegro de $25.000 por operación, una compra de $100.000 permitirá ahorrar $20.000, siempre que todos los productos estén incluidos.
En cambio, si el gasto asciende a $150.000, el descuento calculado sería de $30.000, pero el jubilado recibirá únicamente $25.000, debido al límite establecido.
Durante noviembre, Banco Patagonia anuncia promociones para jubilados de hasta un 35% de descuento y $40.000 de reintegro, aunque las condiciones varían según la tarjeta, el supermercado y el paquete contratado.
Por su parte, Banco Supervielle ofrece promociones para clientes jubilados los martes: un 20% en ChangoMás con tarjeta de crédito y un 20% en MásGO con débito, ambas con un tope publicado de $25.000 por transacción.
Antes de pagar, es fundamental verificar la vigencia de la promoción, los productos incluidos, el medio de pago y si el tope es por compra, semana o mes. De esta manera, los jubilados podrán calcular el ahorro real y evitar confusiones al recibir el reintegro.
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