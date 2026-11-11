Los descuentos en supermercados disponibles para jubilados: cuáles son y cómo acceder

Entre las cadenas que participan en distintas promociones se encuentran Carrefour, Coto, ChangoMás, Disco, Jumbo y Vea, aunque los porcentajes, productos incluidos y condiciones pueden variar según el establecimiento.

En la mayoría de los casos, no es necesario realizar una inscripción previa, ya que el beneficio se encuentra vinculado con el medio de pago habilitado.

Antes de comprar, se recomienda consultar las condiciones de cada supermercado, especialmente las exclusiones, los días de vigencia y la existencia de topes de reintegro.

Cómo calcular el ahorro cuando existe un tope

Para aprovechar los descuentos en supermercados, es importante conocer la diferencia entre el porcentaje anunciado y el monto máximo que se puede recuperar.

Por ejemplo, si una promoción ofrece un 20% de descuento con un tope de reintegro de $25.000 por operación, una compra de $100.000 permitirá ahorrar $20.000, siempre que todos los productos estén incluidos.

En cambio, si el gasto asciende a $150.000, el descuento calculado sería de $30.000, pero el jubilado recibirá únicamente $25.000, debido al límite establecido.

Durante noviembre, Banco Patagonia anuncia promociones para jubilados de hasta un 35% de descuento y $40.000 de reintegro, aunque las condiciones varían según la tarjeta, el supermercado y el paquete contratado.

Por su parte, Banco Supervielle ofrece promociones para clientes jubilados los martes: un 20% en ChangoMás con tarjeta de crédito y un 20% en MásGO con débito, ambas con un tope publicado de $25.000 por transacción.

Antes de pagar, es fundamental verificar la vigencia de la promoción, los productos incluidos, el medio de pago y si el tope es por compra, semana o mes. De esta manera, los jubilados podrán calcular el ahorro real y evitar confusiones al recibir el reintegro.