Murió Carlos Babington
El exfutbolista Carlos Babington, figura e ídolo histórico de Huracán como jugador, DT y presidente, falleció este miércoles a los 77 años.
El fútbol argentino está de luto. Este miércoles falleció a los 77 años Carlos "El Gringo" Babington, uno de los máximos referentes de la historia de Huracán. Su figura dejó una huella imborrable en el conjunto de Parque Patricios, donde completó una trayectoria única al desempeñarse como futbolista, entrenador y presidente de la institución.
Babington debutó en la primera del Globo en 1969 y rápidamente se convirtió en la manija futbolística del equipo. Su punto de gloria más alto llegó en 1973, cuando se coronó campeón del Torneo Metropolitano formando parte de aquel inolvidable plantel conducido por César Luis Menotti.
Tras un paso por el fútbol alemán en el Wattenscheid, regresó a Huracán en 1978 para cumplir su segunda etapa hasta 1982. Posteriormente continuó su carrera en el Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos y en el Junior de Barranquilla de Colombia, donde finalmente se retiró de la práctica profesional en 1983.
Después de su retiro, trabajó como entrenador. Tuvo pasos por Platense, Huracán, Racing y River Plate, entre otros equipos. En el Millonario dirigió a un plantel que contaba con Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo, aunque su ciclo fue breve. También acompañó a Alfio Basile como ayudante técnico en Vélez Sarsfield.
El legado de Carlos Babington en Huracán
Fue una figura fundamental en la historia del Globo. Como futbolista, integró el recordado plantel que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973, bajo la conducción de César Luis Menotti. Aquel equipo quedó en la memoria del fútbol argentino por su estilo de juego y por la calidad de sus integrantes, como René Houseman, Miguel Brindisi y Omar Larrosa.
Su relación con Huracán trascendió su etapa como jugador: también se desempeñó como entrenador y presidente de la institución. Además, representó a la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 1974. Como mandatario, su figura generó adhesiones y cuestionamientos. Esa tensión no alteró la dimensión de su vínculo deportivo con el club.
El exdelantero tuvo dos ciclos como futbolista del conjunto de Parque Patricios y defendió otras camisetas durante su carrera profesional. Sin embargo, durante sus últimos años atravesó un conflicto judicial que lo mantuvo alejado de la cancha y del club con el que construyó buena parte de su historia.
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