Murió Carlos Babington

Su relación con Huracán trascendió su etapa como jugador: también se desempeñó como entrenador y presidente de la institución. Además, representó a la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 1974. Como mandatario, su figura generó adhesiones y cuestionamientos. Esa tensión no alteró la dimensión de su vínculo deportivo con el club.

El exdelantero tuvo dos ciclos como futbolista del conjunto de Parque Patricios y defendió otras camisetas durante su carrera profesional. Sin embargo, durante sus últimos años atravesó un conflicto judicial que lo mantuvo alejado de la cancha y del club con el que construyó buena parte de su historia.