Beneficios en supermercados: cómo recuperar dinero en compras gracias a promociones vigentes

Otro requisito es tener una cuenta abierta en el banco emisor de la tarjeta y asociarla a MODO dentro de los 15 días posteriores a la finalización de la promoción. Además, el cliente no debe registrar deudas ni mora en ningún producto de la entidad bancaria con la que realiza el pago.

La promoción contempla un 25% de reintegro sobre el importe bruto de los productos participantes, sin un límite máximo de devolución. Sin embargo, no se aplica sobre artículos que tengan otras promociones vigentes ni se acumula con otros descuentos, reintegros u ofertas bancarias.

Cuánto se puede ahorrar con el reintegro del 25%

Al no tener un tope de devolución, el ahorro depende del importe de los productos que participan de la promoción. Por ejemplo, en una compra de $100.000, el reintegro será de $25.000, por lo que el costo efectivo de esos productos quedará en $75.000.

En una compra de $200.000, la devolución alcanzaría los $50.000, mientras que por $300.000 se podrían recuperar $75.000. En todos los casos, el cálculo corresponde exclusivamente a los artículos incluidos en la promoción.

El dinero no se descuenta en el momento de pagar en la caja. Según las condiciones de MODO, la bonificación se deposita en la cuenta bancaria asociada dentro de los 30 días posteriores a la transacción.