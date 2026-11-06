Beneficios en supermercados: cómo recuperar dinero en compras gracias a promociones vigentes
La cadenarenovó las condiciones de su promoción bancaria, que alcanza a todas las sucursales del país y establece requisitos específicos para acceder al beneficio.
Coto renovó su promoción bancaria para noviembre con un 25% de reintegro sin tope en las compras realizadas los martes. El beneficio se aplica en todas las sucursales del país y requiere pagar mediante un código QR con MODO y tarjetas de entidades adheridas.
La promoción estará vigente durante todo noviembre de 2026 y contempla nuevas condiciones para acceder al ahorro, además de una lista de productos y operaciones excluidas.
Qué bancos ofrecen el 25% de reintegro sin tope en Coto y cómo pagar
El beneficio está disponible para clientes de Banco Nación, Santander, BBVA, Galicia, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Credicoop, Supervielle, Comafi, ICBC, Macro, Banco Ciudad, Bancor y Banco Hipotecario. También participan las billeteras YOY y Buepp, mientras que Banco Columbia permite acceder únicamente desde su aplicación bancaria.
Para obtener el reintegro, los consumidores deben realizar sus compras los martes en cualquier sucursal de Coto del país, entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026. El pago debe efectuarse exclusivamente mediante el escaneo de un código QR con MODO, ya sea desde la aplicación de la billetera o desde una aplicación bancaria que tenga integrada esta modalidad de pago.
Se pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina por alguna de las entidades adheridas. No están habilitados los pagos mediante transferencia bancaria ni las tarjetas American Express. Tampoco se puede acceder al beneficio pagando con tecnología NFC, aunque esté disponible en el teléfono.
Otro requisito es tener una cuenta abierta en el banco emisor de la tarjeta y asociarla a MODO dentro de los 15 días posteriores a la finalización de la promoción. Además, el cliente no debe registrar deudas ni mora en ningún producto de la entidad bancaria con la que realiza el pago.
La promoción contempla un 25% de reintegro sobre el importe bruto de los productos participantes, sin un límite máximo de devolución. Sin embargo, no se aplica sobre artículos que tengan otras promociones vigentes ni se acumula con otros descuentos, reintegros u ofertas bancarias.
Cuánto se puede ahorrar con el reintegro del 25%
Al no tener un tope de devolución, el ahorro depende del importe de los productos que participan de la promoción. Por ejemplo, en una compra de $100.000, el reintegro será de $25.000, por lo que el costo efectivo de esos productos quedará en $75.000.
En una compra de $200.000, la devolución alcanzaría los $50.000, mientras que por $300.000 se podrían recuperar $75.000. En todos los casos, el cálculo corresponde exclusivamente a los artículos incluidos en la promoción.
El dinero no se descuenta en el momento de pagar en la caja. Según las condiciones de MODO, la bonificación se deposita en la cuenta bancaria asociada dentro de los 30 días posteriores a la transacción.
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