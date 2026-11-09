Beneficios de cumpleaños en supermercado: 40% de descuento a quienes cumplan años en noviembre

Antes de pagar, conviene detenerse unos segundos y revisar el importe final. La rebaja debe aparecer reflejada en el resumen de la operación y aplicarse sobre los artículos alcanzados por el beneficio. El monto del ahorro dependerá de los productos seleccionados y de las condiciones vigentes.

Hay otro detalle que conviene tener presente: el descuento está destinado a las compras online. Por eso, no se debe dar por hecho que la misma bonificación estará disponible automáticamente al pasar por una caja de una sucursal física.