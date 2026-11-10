Cómo funciona el programa de descuentos y reintegros de ANSES en supermercados y farmacias
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con diferentes alternativas para reducir el gasto en supermercados durante octubre. El esquema incluye promociones en algunas de las principales cadenas del país y beneficios adicionales ofrecidos por determinadas entidades bancarias.
El programa de Beneficios ANSES permite acceder a descuentos en comercios adheridos utilizando la tarjeta de débito vinculada al cobro de la prestación. No es necesario realizar una inscripción previa para utilizar el beneficio.
Sin embargo, las condiciones pueden cambiar según el comercio. Mientras algunas promociones aplican la rebaja directamente al momento de pagar, otras funcionan mediante un reintegro posterior. También pueden existir diferencias en los días disponibles, productos incluidos y topes.
Por ese motivo, antes de realizar una compra resulta conveniente verificar las condiciones de la promoción correspondiente a cada supermercado, especialmente cuando se busca combinar el descuento con algún beneficio bancario.
Más de 12.000 comercios: cómo acceder a los descuentos de ANSES
El Programa de Beneficios Capital Humano está dirigido a jubilados y pensionados y alcanza a más de 7.000 comercios, además de las principales cadenas de supermercados. En total, la cobertura supera los 12.000 puntos de venta distribuidos por todo el país.
Para aprovecharlo no hace falta completar formularios ni solicitar una autorización especial. El único requisito es pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión, siempre que la compra se realice en un establecimiento adherido.
Los descuentos comienzan en el 10% para compras generales en supermercados y pueden llegar al 20% en productos de perfumería y limpieza. En muchos casos no existe un límite de devolución, aunque las condiciones dependen de cada cadena y de los artículos seleccionados.
Entre los supermercados participantes aparecen Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Día y Chango Más. Antes de comprar, es posible consultar los locales adheridos desde la página oficial del organismo y verificar las promociones disponibles.
Topes de devolución y promociones bancarias
Los porcentajes, medios de pago y límites de reintegro cambian según cada institución.
En el caso del Banco Nación, los clientes pueden obtener un 5% adicional en compras realizadas con tarjetas de débito o crédito mediante BNA+ MODO. La promoción alcanza a supermercados como Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea y Día, entre otros, con un tope de $5.000 semanales y $20.000 mensuales.
Por su parte, Banco Galicia ofrece ahorros de hasta el 25% y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. El límite mensual es de $20.000 para compras en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas, de acuerdo con las condiciones de cada promoción.
Los jubilados que cobran mediante Banco Supervielle cuentan con un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El tope es de $25.000 cuando se utiliza la tarjeta de débito y de $15.000 para pagos mediante QR. También pueden acceder a rebajas del 50% en farmacias adheridas.
A estas alternativas se suma Banco Patagonia, que contempla descuentos de hasta el 35% en determinados supermercados, con un límite mensual de hasta $40.000. Para compras en farmacias, el ahorro puede alcanzar el 20%, con un máximo de $20.000 por mes.
Los reintegros bancarios tienen condiciones propias y no siempre pueden acumularse con las promociones generales. Por eso, es importante verificar los días habilitados, los productos incluidos y el medio de pago requerido, ya que utilizar una tarjeta o aplicación diferente puede dejar la compra fuera del beneficio.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario