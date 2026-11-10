Cómo funciona el programa de descuentos y reintegros de ANSES en supermercados y farmacias.

Para aprovecharlo no hace falta completar formularios ni solicitar una autorización especial. El único requisito es pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión, siempre que la compra se realice en un establecimiento adherido.

Los descuentos comienzan en el 10% para compras generales en supermercados y pueden llegar al 20% en productos de perfumería y limpieza. En muchos casos no existe un límite de devolución, aunque las condiciones dependen de cada cadena y de los artículos seleccionados.

Entre los supermercados participantes aparecen Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Día y Chango Más. Antes de comprar, es posible consultar los locales adheridos desde la página oficial del organismo y verificar las promociones disponibles.

Topes de devolución y promociones bancarias

Los porcentajes, medios de pago y límites de reintegro cambian según cada institución.

En el caso del Banco Nación, los clientes pueden obtener un 5% adicional en compras realizadas con tarjetas de débito o crédito mediante BNA+ MODO. La promoción alcanza a supermercados como Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea y Día, entre otros, con un tope de $5.000 semanales y $20.000 mensuales.

Por su parte, Banco Galicia ofrece ahorros de hasta el 25% y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés. El límite mensual es de $20.000 para compras en supermercados y de $12.000 en farmacias y ópticas, de acuerdo con las condiciones de cada promoción.

Los jubilados que cobran mediante Banco Supervielle cuentan con un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El tope es de $25.000 cuando se utiliza la tarjeta de débito y de $15.000 para pagos mediante QR. También pueden acceder a rebajas del 50% en farmacias adheridas.

A estas alternativas se suma Banco Patagonia, que contempla descuentos de hasta el 35% en determinados supermercados, con un límite mensual de hasta $40.000. Para compras en farmacias, el ahorro puede alcanzar el 20%, con un máximo de $20.000 por mes.

Los reintegros bancarios tienen condiciones propias y no siempre pueden acumularse con las promociones generales. Por eso, es importante verificar los días habilitados, los productos incluidos y el medio de pago requerido, ya que utilizar una tarjeta o aplicación diferente puede dejar la compra fuera del beneficio.