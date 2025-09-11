Los ejercicios para mejorar y aliviar el dolor de espalda

Pero tener un cuerpo sano no es solo entrenar, sino que también es fundamental incorporar una dieta rica en frutas y verduras y descansar 8 horas todos los días. Implementar estos consejos, además, reduce la probabilidad de contraer enfermedades como diabetes, hipertensión u obesidad. Por otro lado, estos son los ejercicios más eficientes para aliviar el dolor lumbar.