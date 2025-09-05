Cambios en Telefe: por qué este viernes no dan La Voz Argentina

Una vez más, Telefe deja sin su dosis de La Voz Argentina a los fanáticos, suspendiendo la emisión del popular reality de canto este viernes. La decisión, que ya se había repetido en la noche de este jueves dada la transmisión del partido de la Selección Argentina con Venezuela, causó enojo entre los seguidores, especialmente porque el programa está en pleno "Primer Round", una de sus etapas más atrapantes.