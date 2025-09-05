Cambios en Telefe: por qué este viernes no dan La Voz Argentina
Habitualmente, los viernes se emite el certamen de canto del canal de las pelotas, pero esta semana hubo un cambio inesperado. ¿A qué se debe?
Una vez más, Telefe deja sin su dosis de La Voz Argentina a los fanáticos, suspendiendo la emisión del popular reality de canto este viernes. La decisión, que ya se había repetido en la noche de este jueves dada la transmisión del partido de la Selección Argentina con Venezuela, causó enojo entre los seguidores, especialmente porque el programa está en pleno "Primer Round", una de sus etapas más atrapantes.
A pesar de los altos niveles de audiencia y las espectaculares performances que se vieron, el canal volvió a optar por no transmitir el programa. Sin embargo, los fans no tendrán que esperar mucho para ver la continuación. Este domingo, vuelve el certamen de canto, que ya transita sus etapas finales.
De esta forma, tras ver los "Primer Round" de los equipos de Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!, los espectadores podrán sintonizar el show para disfrutar de la última presentación de esta etapa: la del Team Soledad, que se emitirá en el cierre del fin de semana.
Por qué no dan La Voz Argentina este viernes
Luego de ceder su espacio para el encuentro entre la Selección Argentina y Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas, este viernes nuevamente La Voz Argentina suspende su emisión, para dar lugar a un nuevo programa de "Por el Mundo", con Marley, quien contará en esta oportunidad con la presencia de Susana Giménez.
De esta manera, el reality se vuelve a tomar otra jornada de descanso, para regresar este domingo con nuevas presentaciones. Cabe señalar que el sábado tampoco tendrá, como ya es habitual en cada sábado.
