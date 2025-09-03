MinutoUno

Los ejercicios para mejorar el estado físico, la fuerza y la resistencia

Lifestyle

A los 64 años, una mujer española dio un giro en su vida y reveló las claves detrás de su elección. Te contamos su historia en esta nota ideal para tu salud.

Los ejercicios para mejorar el estado físico

Los ejercicios para mejorar el estado físico, la fuerza y resistencia

El fitness y la salud van de la mano cuando se habla del entrenamiento de fuerza. Los especialistas aseguran que trabajar los músculos desde la infancia ayuda a la estabilidad y en la tercera edad resulta fundamental mejorar la movilidad y la calidad de vida.

La gran ventaja es que estas rutinas se adaptan a cualquier edad y espacio sin necesidad de gimnasio ni experiencia previa, ya que basta con comenzar con movimientos simples y progresivos ajustados a cada persona.

La rutina para realizar en casa

La influencer fitness Nani Fitness, cuyo nombre real es Sonia Leonor Durán de Ascanio, tiene 64 años y casi 400.000 seguidores en Instagram, donde comparte rutinas diseñadas para mayores de 60 años que buscan ganar fuerza y resistencia. Ella afirma que no hace falta empezar con pesas, ya que se pueden realizar ejercicios de pared simples, con bandas elásticas o incluso sin elementos. Algunos ejercicios para mayores de 60 años:

Elevación de talones alternos

  • Apoyar las manos en la pared para mantener la estabilidad.
  • Elevar un talón y luego el otro, simulando una caminata en el lugar.
  • Repetir varias veces.

Plancha lateral en la pared

  • Colocarse de pie, de perfil a la pared y con los pies juntos.
  • Apoyar la mano más cercana contra la pared, con el brazo estirado.
  • Mantener el cuerpo recto, contrayendo abdomen y glúteos.
  • Levantar la pierna opuesta a la pared.
  • Sostener la posición y repetir del otro lado.
Embed - Sin excusas camina en casa , mayores de 60-70-80 o más años Anímate

Elevación de talones simultánea

  • Subir ambos talones al mismo tiempo y mantener la posición unos segundos.
  • Bajar lentamente y repetir.

Empuje contra la pared

  • Dar un par de pasos hacia atrás, con los brazos extendidos y las manos apoyadas en la pared.
  • Empujar hacia adelante doblando un codo y llevando el brazo hacia el costado.
  • Repetir 10 veces con cada brazo.

Lagartijas o flexiones de pecho (solo si no hay dolor en hombros)

  • Apoyar las manos en la pared y alejar levemente los pies.
  • Flexionar los codos acercando el pecho a la pared.
  • Realizar 10 repeticiones.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas