Los ejercicios para mejorar el estado físico, la fuerza y la resistencia
A los 64 años, una mujer española dio un giro en su vida y reveló las claves detrás de su elección. Te contamos su historia en esta nota ideal para tu salud.
El fitness y la salud van de la mano cuando se habla del entrenamiento de fuerza. Los especialistas aseguran que trabajar los músculos desde la infancia ayuda a la estabilidad y en la tercera edad resulta fundamental mejorar la movilidad y la calidad de vida.
La gran ventaja es que estas rutinas se adaptan a cualquier edad y espacio sin necesidad de gimnasio ni experiencia previa, ya que basta con comenzar con movimientos simples y progresivos ajustados a cada persona.
La rutina para realizar en casa
La influencer fitness Nani Fitness, cuyo nombre real es Sonia Leonor Durán de Ascanio, tiene 64 años y casi 400.000 seguidores en Instagram, donde comparte rutinas diseñadas para mayores de 60 años que buscan ganar fuerza y resistencia. Ella afirma que no hace falta empezar con pesas, ya que se pueden realizar ejercicios de pared simples, con bandas elásticas o incluso sin elementos. Algunos ejercicios para mayores de 60 años:
Elevación de talones alternos
- Apoyar las manos en la pared para mantener la estabilidad.
- Elevar un talón y luego el otro, simulando una caminata en el lugar.
- Repetir varias veces.
Plancha lateral en la pared
- Colocarse de pie, de perfil a la pared y con los pies juntos.
- Apoyar la mano más cercana contra la pared, con el brazo estirado.
- Mantener el cuerpo recto, contrayendo abdomen y glúteos.
- Levantar la pierna opuesta a la pared.
- Sostener la posición y repetir del otro lado.
Elevación de talones simultánea
- Subir ambos talones al mismo tiempo y mantener la posición unos segundos.
- Bajar lentamente y repetir.
Empuje contra la pared
- Dar un par de pasos hacia atrás, con los brazos extendidos y las manos apoyadas en la pared.
- Empujar hacia adelante doblando un codo y llevando el brazo hacia el costado.
- Repetir 10 veces con cada brazo.
Lagartijas o flexiones de pecho (solo si no hay dolor en hombros)
- Apoyar las manos en la pared y alejar levemente los pies.
- Flexionar los codos acercando el pecho a la pared.
- Realizar 10 repeticiones.
