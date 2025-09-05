"Me dio unas vibras horribles": el video de Diego Maradona Junior y su hijo que despertó polémica en TikTok

"Me van a decir que soy un mal pensado, pero a mí me dio unas vibras horribles", fue la opinión de un usuario de Tik Tok al compartir el video en esa plataforma.

"Gente que tiene hijos, por favor, que me diga qué opina de este video que subió Diego Maradona Junior. Tuvo que cerrar los comentarios por las críticas que estaba recibiendo. A mí me dio una sensación muy extraña", empezó diciendo Chismefilo, el mismo comentarista de contenidos en Tik Tok.

Lo que pasa es que en el clip se escucha a Maradona Sinagra explicarle a su hijo cómo le va a hacer mimos diciendo: "Así que, cuando al pequeño siempre le gusta, te doy una mano aquí, una mano aquí. Un beso aquí. Un beso aquí es un beso aquí. Luego decido por dónde empezar, lo de siempre aquí. Aquí. A ver. Yo elijo.".