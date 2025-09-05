"Me dio unas vibras horribles": el video de Diego Maradona Junior y su hijo que despertó polémica en TikTok
El hijo mayor de Diego Maradona tuvo que cerrar los comentarios en sus redes sociales después de publicar un clip donde se lo ve con el nene en su casa.
Diego Maradona Junior sorprendió esta semana a sus seguidores en redes sociales con un video en el que se lo ve jugando con su hijo, Diego Matías, en lo que parece ser el dormitorio de una casa, la suya. Lo que empezó como una grabación tierna entre padre e hijo, con palabras de cariño que luego el hijo mayor del Diez compartió en TikTok e Instagram, terminó en una polémica tal que prefirió deshabilitar los comentarios en sus perfiles.
"No te voy a criar con fotos en mi billetera, los besos te los voy a dar en persona siempre, los abrazos serán tan cálidos como el amor que siento por vos", escribió en italiano Diego Maradona Junior el martes de esta semana. "Te prometí que estaré ahí para siempre, mi amor, porque mi vida ha cambiado desde que conocí tus ojos", expresó dándole tiernos besos en la cara a su hijo, que estaba acostado sobre la cama.
Además de Diego Matías, Diego Armando Maradona Sinagra es padre de India Nicole, a quien también comparte con Nunzia Pennino.
Por qué cerró los comentarios del video
Diego Maradona Junior no pudo disfrutar mucho tiempo del momento tierno con su hijo porque en seguida cayeron comentarios poco amistosos.
"Me van a decir que soy un mal pensado, pero a mí me dio unas vibras horribles", fue la opinión de un usuario de Tik Tok al compartir el video en esa plataforma.
"Gente que tiene hijos, por favor, que me diga qué opina de este video que subió Diego Maradona Junior. Tuvo que cerrar los comentarios por las críticas que estaba recibiendo. A mí me dio una sensación muy extraña", empezó diciendo Chismefilo, el mismo comentarista de contenidos en Tik Tok.
Lo que pasa es que en el clip se escucha a Maradona Sinagra explicarle a su hijo cómo le va a hacer mimos diciendo: "Así que, cuando al pequeño siempre le gusta, te doy una mano aquí, una mano aquí. Un beso aquí. Un beso aquí es un beso aquí. Luego decido por dónde empezar, lo de siempre aquí. Aquí. A ver. Yo elijo.".
