Los ejercicios que previenen la "joroba de oficina": qué hay que hacer

Pasar muchas horas frente a la computadora o el celular, sumado al sedentarismo y la falta de actividad física, es uno de los factores más frecuentes detrás de los problemas de espalda. Con el tiempo, estos hábitos pueden provocar la conocida “joroba de oficina”, una curvatura progresiva en la parte alta de la espalda que modifica la alineación natural de la columna y puede derivar en dolor crónico.