Los ejercicios que previenen la "joroba de oficina": qué hay que hacer
El sedentarismo y la mala postura desencadenan en este problema. Estos ejercicios se pueden realizar desde la comodidad del hogar. Descubrí cómo hacerlos acá.
Pasar muchas horas frente a la computadora o el celular, sumado al sedentarismo y la falta de actividad física, es uno de los factores más frecuentes detrás de los problemas de espalda. Con el tiempo, estos hábitos pueden provocar la conocida “joroba de oficina”, una curvatura progresiva en la parte alta de la espalda que modifica la alineación natural de la columna y puede derivar en dolor crónico.
Para evitarlo o corregirlo, es fundamental cuidar la postura, mantener orejas, hombros y caderas alineados, regular la altura de la pantalla y contar con una silla que brinde buen soporte lumbar. Además, es posible evitar este problema mediante diferentes ejercicios simples y efectivos, que se pueden realizar desde la comodidad del hogar.
Los ejercicios clave para evitar la "joroba de oficina"
Para mantener la espalda suelta y evitar rigidez, se pueden hacer movimientos simples como rotaciones de tronco sentado, llevando los brazos a la altura de los hombros y girando suavemente hacia ambos lados, concentrando el movimiento en el torso.
Otra ayuda importante es la respiración profunda y controlada, permitiendo que el abdomen se expanda al inhalar. Esto favorece la relajación de la zona cervical y dorsal y ayuda a liberar tensión acumulada. En casos de molestias en la zona lumbar, colgarse de una barra puede ser útil para estirar la columna y aliviar la presión en la parte baja de la espalda.
Sumar estos ejercicios de forma diaria ayuda a mejorar la postura, disminuir la tensión muscular y prevenir problemas asociados al sedentarismo y a las malas posiciones frente a pantallas. Sin embargo, es fundamental corregir los hábitos posturales del día a día para reducir la probabilidad de contraer este problema.
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