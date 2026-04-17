Los ejercicios de fuerza en las mujeres: por qué son claves y qué importancia tienen

Impacto emocional, mitos y cómo empezar

El entrenamiento de fuerza también aporta beneficios a nivel mental, ya que puede ayudar a reducir la ansiedad y los síntomas depresivos, además de mejorar el ánimo y la confianza personal, lo que impacta de forma positiva en la vida diaria.

En ciertos casos como la fibromialgia, se observaron mejoras en el dolor y la sensación de cansancio, lo que facilita realizar actividades cotidianas con menos dificultad y sin experimentar cansancio.