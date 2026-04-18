Los ejercicios recomendados para tonificar los glúteos: cómo incorporarlos en el día a día
Mantener los glúteos en forma es clave para lograr estabilidad corporal, al mismo tiempo que protegen la zona lumbar. Descubrí los mejores movimientos acá.
Con el paso del tiempo, mantener una buena fuerza en las piernas es esencial para facilitar los movimientos en las actividades cotidianas. Por este motivo, el trabajo muscular diario en las personas adultas ayuda a sostener la estabilidad del cuerpo, reducir el riesgo de lesiones y mejorar la calidad de vida en general.
Dentro de este conjunto muscular, los glúteos cumplen una función clave. Intervienen en la postura, aportan soporte a la zona lumbar y son esenciales en acciones básicas como caminar, levantarse o subir escaleras, por lo que fortalecerlos es importante en cualquier etapa de la vida.
Los ejercicios efectivos para fortalecer los glúteos
Existen varios ejercicios para fortalecer los glúteos de forma efectiva. Uno de los más completos es el step-up, que consiste en subir a una superficie elevada con una pierna y luego descender, lo que obliga a trabajar la estabilidad, la coordinación y el control del cuerpo.
Otra alternativa habitual es la máquina de abducción, encargada de fortalecer los glúteos laterales. Su objetivo central es mejorar la firmeza de la zona de la cadera, aportando mayor estabilidad en la parte inferior del cuerpo.
La prensa de piernas realizada de forma unilateral también es muy útil, ya que al trabajar una pierna a la vez se incrementa la exigencia de control y se concentra el esfuerzo en el glúteo del lado activo, favoreciendo una mejor simetría muscular.
Por su parte, el hip thrust es uno de los ejercicios más destacados para mejorar esta zona clave del cuerpo, debido a su alta capacidad para generar fuerza. Puede realizarse con peso adicional o solo con el propio cuerpo, lo que lo hace adaptable a distintos niveles de entrenamiento. Estos movimientos se pueden incorporar de forma simple en la rutina diaria, sin necesidad de desembolsar una gran inversión.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario