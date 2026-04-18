Los ejercicios recomendados para tonificar los glúteos: cómo incorporarlos en el día a día

Por su parte, el hip thrust es uno de los ejercicios más destacados para mejorar esta zona clave del cuerpo, debido a su alta capacidad para generar fuerza. Puede realizarse con peso adicional o solo con el propio cuerpo, lo que lo hace adaptable a distintos niveles de entrenamiento. Estos movimientos se pueden incorporar de forma simple en la rutina diaria, sin necesidad de desembolsar una gran inversión.