Mirtha Legrand rompió el silencio tras fuertes rumores sobre su salud: "La leyenda continúa"

El mensaje de Juanita Viale tras grabar el programa de este sábado

La conductora y nieta de la diva tomó el toro por las astas y se hizo cargo del programa de su abuela, en tanto Mirtha se recupera de salud: "Hola, voy a hacer el programa de la abuela. Les quiero contar a todos que no tiene nada, tiene tos y no puede venir", comenzó diciendo, con su característica sonrisa.

Y añadió: "Entonces yo, quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado a la noche. Así que mírenme el sábado y el domingo. Besos".

juanita