El inesperado feriado, confirmado para el próximo 3 de noviembre: los detalles
El onceavo mes del 2025 traerá un fin de semana largo de tres días, ideal para que los argentinos aprovechen su primer descanso prolongado del mes.
El lunes 3 de noviembre será un feriado que permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, ideal para quienes buscan un descanso prolongado al inicio de los primeros días de calor y el primer fin de semana largo de noviembre de 2025.
Con el invierno ya atrás y la llegada cercana del verano, este asueto extra brinda la oportunidad perfecta para realizar una mini escapada, visitar localidades cercanas o aprovechar las actividades al aire libre, como paseos por parques, excursiones y encuentros gastronómicos.
Además, muchos argentinos lo usarán para organizar reuniones familiares o escapadas turísticas, aprovechando al máximo el clima primaveral y la temporada de mayor luz solar, que invita a disfrutar de la naturaleza y la recreación.
Los motivos del feriado del 3 de noviembre
El feriado del lunes 3 de noviembre no tendrá alcance nacional, sino que afectará a algunos de los municipios más grandes de Buenos Aires y a localidades de otras provincias que celebran su aniversario fundacional y las fiestas patronales correspondientes. Entre los lugares que tendrán fin de semana largo de tres días se encuentran Tornquist, en la provincia de Buenos Aires, y toda la provincia de Chubut.
En estas localidades, los empleados públicos gozarán de cese de actividades, mientras que en el sector privado el descanso será opcional, dependiendo del permiso de cada empleador. Durante el sábado 1 y domingo 2 de noviembre se realizarán distintas actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades, incluyendo eventos culturales, religiosos, artísticos y gastronómicos.
Además, el 3 de noviembre se recuerdan varias efemérides y acontecimientos históricos, como la creación del Real Colegio San Carlos (actual Nacional Buenos Aires), el fallecimiento del General Alvear, la aparición del diario El Liberal, la fundación del Club Atlético Newell's Old Boys y la explosión en Río Tercero.
Los feriados que restan del 2025
Feriados inamovibles 2025.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
