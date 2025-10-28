El inesperado feriado, confirmado para el próximo 3 de noviembre: los detalles

Los motivos del feriado del 3 de noviembre

El feriado del lunes 3 de noviembre no tendrá alcance nacional, sino que afectará a algunos de los municipios más grandes de Buenos Aires y a localidades de otras provincias que celebran su aniversario fundacional y las fiestas patronales correspondientes. Entre los lugares que tendrán fin de semana largo de tres días se encuentran Tornquist, en la provincia de Buenos Aires, y toda la provincia de Chubut.