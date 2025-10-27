Feriados: el calendario de noviembre y cuándo será el nuevo fin de semana largo
El presidente modificó el calendario oficial y reubicó un feriado, permitiendo que algunos argentinos disfruten de hasta cuatro días consecutivos de descanso.
Tras los últimos feriados y el reciente fin de semana largo de octubre en conmemoración del Día de la Diversidad Cultural, el calendario oficial ya marca un nuevo momento de descanso en noviembre, brindando otra oportunidad de descanso.
Así algunos argentinos podrán planificar sus días libres y aprovechar para viajar, realizar actividades recreativas o simplemente descansar en casa. Este próximo feriado se suma a los nuevos ajustes realizados por el Gobierno de Javier Milei, que ahora sí permite trasladar ciertos días no laborables al viernes previo o al lunes siguiente, generando fines de semana largos, para los empleadores que lo permitan.
En esta nota te contamos todas las fechas claves, quiénes podrán gozar de días consecutivos de descanso y cómo se organizarán los feriados trasladables y los días no laborables con fines turísticos, para que no te pierdas ninguna oportunidad de disfrutar de un merecido receso.
Los feriados que se esperan en noviembre
El Gobierno de Javier Milei introdujo cambios en el calendario oficial, permitiendo trasladar los feriados nacionales que caen en sábado o domingo al lunes siguiente o al viernes previo, generando así fines de semana largos.
El 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional, un feriado trasladable que este 2025 se pasó del jueves 20 al lunes 24. Además, se declaró el viernes 21 como día no laborable con fines turísticos, ampliando las opciones de descanso.
De esta manera, algunos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, del sábado 22 al lunes 24 de noviembre, mientras que los trabajadores del sector educativo, estatal y bancario contarán con cuatro días libres, del viernes 21 al lunes 24, gracias al día no laborable turístico.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
