Feriados: cuándo será el fin de semana extralargo de noviembre
Se viene un nuevo descanso prolongado antes de fin de año. Enterate cómo se aplicará en cada sector y qué otros feriados quedan en el 2025.
Después del último finde largo de octubre, muchos ya miran el calendario para planificar una escapada o un descanso antes de las fiestas. Y noviembre llega con buenas noticias: habrá un fin de semana de hasta cuatro días, dependiendo del sector laboral.
Este mes, además, marca uno de los últimos respiros del año antes del cierre de 2025. Con el clima ideal para viajes cortos y destinos tranquilos, el feriado se perfila como una de las fechas más esperadas por quienes buscan desconectarse sin irse muy lejos.
El motivo del descanso es el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre. Pero, al ser un feriado trasladable, se moverá para generar un finde XL que promete llenar rutas, hoteles y balnearios.
Cuándo será el fin de semana extralargo
En 2025, el Gobierno confirmó que el feriado del jueves 20 de noviembre se trasladará al lunes 24, generando un fin de semana largo. Además, el viernes 21 será declarado día no laborable con fines turísticos, por lo que algunos trabajadores tendrán un descanso de cuatro días consecutivos: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
Para otros sectores —como los que no se adhieren al día no laborable turístico— el fin de semana será de tres días: del sábado 22 al lunes 24 de noviembre. En todos los casos, el lunes se considera feriado nacional, por lo que quienes trabajen ese día cobrarán el doble.
La medida surge a partir del DNU 614/2025, impulsado por el presidente Javier Milei, que habilita el traslado de feriados nacionales que caen en sábado o domingo al lunes siguiente o viernes anterior, con el fin de fomentar el turismo interno.
Calendario de feriados 2025
Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional (original del jueves 20), que se celebrará el lunes 24. Se suma un día no laborable turístico (viernes 21).
Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el feriado inamovible del 8, Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad (sin fin de semana largo).
