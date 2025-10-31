Nuevo descanso: los motivos y detalles del feriado del 3 de noviembre

Embed - TORNQUIST: El pueblo ALEMÁN de Buenos Aires

Durante el fin de semana largo, que comienza el sábado 1 y se extiende hasta el domingo 2 de noviembre, se desarrollarán múltiples actividades para conmemorar la fundación de estas localidades. Además, se llevarán a cabo celebraciones artísticas con eventos religiosos, culturales y gastronómicos, ofreciendo propuestas para toda la comunidad y visitantes.

Efemérides y celebraciones del 3 de noviembre:

Creación del Real Colegio San Carlos (hoy el Nacional Buenos Aires).

Falleció el General Alvear.

Aparece el diario El Liberal.

Se fundó el Club Atlético Newell's Old Boys.

Explosión en Río Tercero.

El calendario de feriados 2025

Feriados inamovibles 2025.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables