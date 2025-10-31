Nuevo descanso: los motivos y detalles del feriado del 3 de noviembre
Miles de argentinos disfrutarán del primer fin de semana largo de noviembre de 2025, un descanso ideal para relajarse y aprovecharlo al máximo.
Los próximos feriados permitirán a miles de trabajadores disfrutar de un fin de semana largo de tres días el lunes 3 de noviembre, marcando el primer descanso extendido del onceavo mes del año y la llegada de los primeros días cálidos de la temporada.
Con el invierno ya terminado y el verano cada vez más cerca, este asueto adicional es ideal para organizar una mini escapada, relajarse, compartir tiempo en familia o aprovechar actividades al aire libre durante los mejores días de la primavera.
Los motivos del feriado del 3 de noviembre
En este caso, no se trata de un feriado nacional, sino de un descanso local que alcanzará a algunos de los municipios más importantes de Buenos Aires y de otras provincias, donde los habitantes podrán disfrutar de una jornada extraordinaria por los aniversarios fundacionales y las correspondientes fiestas patronales.
El lunes 3 de noviembre será feriado en estas localidades, que tendrán un fin de semana largo de tres días:
- Tornquist, Provincia de Buenos Aires.
- Toda la provincia de Chubut.
Debido al aniversario fundacional de estas localidades, habrá cese de actividades para el sector público, mientras que en el sector privado será una jornada no laborable opcional, sujeta a la autorización de cada empleador.
Durante el fin de semana largo, que comienza el sábado 1 y se extiende hasta el domingo 2 de noviembre, se desarrollarán múltiples actividades para conmemorar la fundación de estas localidades. Además, se llevarán a cabo celebraciones artísticas con eventos religiosos, culturales y gastronómicos, ofreciendo propuestas para toda la comunidad y visitantes.
Efemérides y celebraciones del 3 de noviembre:
- Creación del Real Colegio San Carlos (hoy el Nacional Buenos Aires).
- Falleció el General Alvear.
- Aparece el diario El Liberal.
- Se fundó el Club Atlético Newell's Old Boys.
- Explosión en Río Tercero.
El calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles 2025.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
