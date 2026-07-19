Los signos del zodiaco que son los más compatibles con Lionel Messi

Tauro también figura entre las mejores combinaciones para Cáncer. Este signo aporta estabilidad, paciencia y constancia, mientras que Cáncer brinda afecto y contención emocional. Juntos forman una pareja que suele priorizar la seguridad y los proyectos a largo plazo.

Por último aparece Virgo, cuya practicidad complementa el costado más emocional de Cáncer. Según la astrología, esta combinación favorece relaciones equilibradas, con buena comunicación, respeto mutuo y objetivos compartidos.

Cómo es Lionel Messi según su signo del zodiaco

Las personas nacidas bajo el signo de Cáncer suelen ser reservadas, protectoras y muy familiares. Además, se destacan por su intuición, su sensibilidad y la importancia que le otorgan a los afectos y a los vínculos cercanos.

Muchos astrólogos consideran que esas características pueden verse reflejadas en Lionel Messi, especialmente por su bajo perfil fuera de las canchas, la estrecha relación que mantiene con su familia y la tranquilidad con la que ejerce el liderazgo dentro de la Selección argentina.

También se asocia a los nacidos bajo este signo con una gran perseverancia y capacidad para cuidar a quienes forman parte de su círculo más íntimo, cualidades que suelen mencionarse al hablar de la figura del capitán argentino.

Si bien la astrología propone interpretaciones sobre la personalidad y la compatibilidad entre los signos, estas lecturas deben entenderse como parte de un sistema de creencias y no como afirmaciones comprobadas desde el punto de vista científico.