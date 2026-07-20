El supermercado que vende televisores de primeras marcas en cuotas y a buen precio
Una promoción exclusiva para llevar una pantalla 4K de 55 pulgadas con rebaja superior al 30% y plan en distintos pagos.
Comprar un Smart TV suele representar una de las inversiones más importantes del hogar. Además de tratarse de uno de los dispositivos con mayor uso diario, también es un producto que suele renovarse con el paso de los años debido a la incorporación de nuevas tecnologías en imagen, sonido y conectividad.
En los últimos días, una oferta publicada por el supermercado Chango Más generó interés por incluir un Smart TV Samsung de 55 pulgadas con una rebaja que puede superar el 30% según la modalidad de pago elegida.
La promoción corresponde a un televisor con resolución 4K y sistema operativo Tizen, que además puede financiarse en cuotas sin interés o abonarse al contado con un descuento adicional.
La oferta del Smart TV Samsung que promete ahorros de más de $316.000
El producto incluido en la promoción es el Samsung Crystal UHD de 55 pulgadas, un televisor con resolución Ultra HD 4K que forma parte de la línea Crystal UHD del fabricante surcoreano.
Según la publicación de Chango Más, el precio de lista del equipo es de $999.999. Sin embargo, el comercio aplica un descuento inicial del 15%, por lo que el valor se reduce a $849.999.
Quienes opten por esta modalidad también pueden acceder a un plan de 12 cuotas sin interés de $70.833, una alternativa destinada a distribuir el costo de la compra sin financiamiento adicional.
La promoción incorpora además un beneficio para quienes realicen el pago en una sola cuota. En ese caso, el supermercado aplica un 20% de descuento adicional sobre el precio promocional, lo que deja el valor final del televisor en $683.499,20.
De esta manera, tomando como referencia el precio original, el ahorro supera los $316.000.
Cuánto sale el mismo modelo de Samsung en otras tiendas
El mismo modelo de Smart TV Samsung de 55 pulgadas también se encuentra disponible en otras cadenas de supermercados y tiendas especializadas en electrodomésticos.
El precio del televisor oscila entre $849.999 y $999.999, dependiendo del establecimiento y de las promociones vigentes.
Esto significa que el precio obtenido mediante el pago en una sola cuota dentro de la promoción de Chango Más se ubica por debajo de los valores informados por otros vendedores para el mismo producto.
Como ocurre con este tipo de campañas comerciales, las condiciones de la promoción pueden estar sujetas a disponibilidad de stock y a un período de vigencia determinado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario