Los supermercados con ofertas en productos de bazar: dónde conseguirlos y a qué precios
Los principales supermercados del país lanzaron importantes descuentos en productos de bazar, con rebajas que llegan hasta el 70% y precios desde los $1.800.
Los supermercados mas conocidos del paìs lanzaron en sus tiendas online y físicas una amplia selección de productos de bazar en liquidación, con rebajas que van desde el 30% hasta el 70% según el artículo y la marca.
Las promociones incluyen desde utensilios de cocina, ollas, platos y copas, hasta cacerolas y baterías de cocina de primeras marcas, con la posibilidad de financiar en cuotas fijas con tarjeta Visa o de acceder a beneficios adicionales con programas de fidelización.
Según informaron las cadenas, los descuentos estarán disponibles hasta agotar stock y los precios pueden variar según la zona geográfica y la modalidad de envío.
Los descuentos en Carrefour
Carrefour renovó su catálogo con una amplia gama de artículos de bazar con rebajas de hasta el 51%, ideales para renovar la cocina o regalar.
Entre las ofertas más destacadas se encuentran:
-
Set de utensilios Caramel Hamilton Beach (5 piezas) – 51% off – $38.999 (antes $79.999).
Cacerola Carrefour Home 30 cm hierro gris 5.8 L – 30% off – $59.430 (antes $84.900).
Plato playo opalina GSA 25 cm – 50% off – $2.490 (antes $4.990).
Taza de vidrio Submarino TR 8.5x7.6x14.5 cm – 50% off – $2.990 (antes $5.990).
Jarro mug Carrefour Home vidrio color 400 ml (modelos surtidos) – 50% off – $5.990 (antes $11.990).
Sartén Carrefour Home x3 unidades – 30% off – $41.993 (antes $59.990).
Juego de cubiertos Habitual acero inoxidable – 44% off – $14.990 (antes $26.990).
Todas estas ofertas se pueden pagar hasta en 12 cuotas fijas con Visa, tanto en sucursales como en la web oficial de Carrefour.
Los descuentos en Coto
Coto también se suma con rebajas que van del 30% al 50%, y una amplia variedad de productos de cocina.
Entre las opciones más buscadas están:
-
Jarro de acero 1.5 L – 30% off – $24.499 (antes $34.999).
Set x3 cuchillos para carne mango madera – 40% off – $3.599 (antes $5.999).
Cacerola acero inoxidable Nº18 con asas – 30% off – $27.999 (antes $39.999).
Bowl 680 cc blanco Actualité – 50% off – $4.999 (antes $9.999).
Plato playo 27,6 cm blanco Actualité – 50% off – $7.999 (antes $15.999).
Jarro mug 340 cc Actualité – 50% off – $3.999 (antes $7.999).
Cucharón Joseph Duo – 50% off – $6.549 (antes $13.099).
Vaso Boston 475 ml – 2x1 – $1.799 (antes $3.599).
Todas las promociones se pueden abonar en hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta Visa, y aplican tanto a compras presenciales como online.
