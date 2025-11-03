Los supermercados que apuestan a descuentos de cara al verano: licuadoras a buenos precios
Algunos supermercados ya lanzaron descuentos especiales en licuadoras para aprovechar el verano al máximo y renovar la cocina sin gastar de más.
El verano está cada vez más cerca y las ofertas en electrodomésticos ya comenzaron a copar las tiendas online. Entre los productos más buscados aparecen las licuadoras, ideales para disfrutar bebidas frías, smoothies o jugos naturales. En ese marco, Coto lanzó una serie de promociones con rebajas importantes y planes de financiación accesibles que se pueden aprovechar desde su página web.
Las ofertas incluyen modelos de marcas reconocidas y diferentes rangos de potencia, pensadas tanto para quienes buscan algo básico como para quienes prefieren una licuadora más profesional. Es una buena oportunidad para equipar la cocina antes del verano y aprovechar precios más convenientes en productos de calidad.
Además, la mayoría de las promociones están disponibles con cuotas sin interés y descuentos exclusivos para los miembros de la Comunidad Coto, una ventaja extra para quienes compran habitualmente en el supermercado.
Los descuentos en Coto
Entre las opciones más destacadas figura la Licuadora MOULINEX Powermix Plus 700 W, que cuenta con un 40% de descuento y puede pagarse en tres cuotas sin interés. Su precio habitual es de $69.599, pero con la rebaja queda en $41.696,76. Tiene una capacidad de dos litros y pertenece a la reconocida marca francesa Moulinex, conocida por su durabilidad y potencia.
Otra de las alternativas es la Licuadora MOULINEX Optimix Plus, disponible a $55.929,30. Los miembros de la Comunidad Coto pueden acceder a un 30% de descuento, lo que la convierte en una excelente opción dentro de la categoría de licuadoras de alta potencia.
También está en promoción la Licuadora LILIANA Blacklic AL310, un modelo fabricado en Argentina. Su precio original era de $81.999, pero ahora se ofrece con un 25% de descuento, quedando en $61.499,25. Con una potencia de 600 watts y un vaso de 1,5 litros, se destaca por su diseño robusto y su rendimiento confiable.
Todas las licuadoras pueden comprarse directamente desde la plataforma online de Coto, sin necesidad de ir hasta una sucursal. Las ofertas estarán disponibles por tiempo limitado y sujetas a stock, por lo que conviene aprovecharlas cuanto antes.
Con estas rebajas, Coto refuerza su apuesta por acercar productos de calidad a precios accesibles, justo a tiempo para disfrutar de licuados, batidos y jugos caseros en los días más calurosos del año.
