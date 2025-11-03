Los supermercados que apuestan a descuentos de cara al verano: licuadoras a buenos precios

También está en promoción la Licuadora LILIANA Blacklic AL310, un modelo fabricado en Argentina. Su precio original era de $81.999, pero ahora se ofrece con un 25% de descuento, quedando en $61.499,25. Con una potencia de 600 watts y un vaso de 1,5 litros, se destaca por su diseño robusto y su rendimiento confiable.

Todas las licuadoras pueden comprarse directamente desde la plataforma online de Coto, sin necesidad de ir hasta una sucursal. Las ofertas estarán disponibles por tiempo limitado y sujetas a stock, por lo que conviene aprovecharlas cuanto antes.

Con estas rebajas, Coto refuerza su apuesta por acercar productos de calidad a precios accesibles, justo a tiempo para disfrutar de licuados, batidos y jugos caseros en los días más calurosos del año.