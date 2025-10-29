Los supermercados que tienen descuentos en pequeños electrodomésticos
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los equipos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Carrefour y Coto, dos de las principales cadenas de supermercados del país, lanzaron nuevas promociones con rebajas que llegan hasta el 80% en pequeños electrodomésticos. Además, en muchos casos, los consumidores pueden acceder a pagos en cuotas sin interés, según el producto y el banco emisor de la tarjeta.
Estas ofertas incluyen artículos muy demandados como freidoras de aire, tostadoras, aspiradoras, cafeteras y batidoras, con descuentos directos sobre el precio final o promociones en la compra de una segunda unidad.
Los descuentos en Carrefour en electrodomésticos
Carrefour combina descuentos directos con promociones de hasta 80%. Entre las más destacadas se encuentran:
- Licuadora Personal Aiwa AwkLp 600N 250w: $52.999 con 77% de descuento (precio original: $231.999)
- Aspiradora Vertical 2 en 1 450w Sansei: $48.6999 con 75% de descuento (precio original a 199.999).
- Cafetera eléctrica de filtro Sansei: $22.599 con 70% de descuento (precio original a $77.999).
- Aspiradora Ciclónica Power 1.300w Atma: $83.6999 con 65% de descuento (precio original a 243.999).
- Freidora de aire Hisense dos compartimentos: $158.000 con 64% de descuento (precio original: $443.999).
- Picador Eléctrico 400w Sanseu: $17.999 con 64% de descuento (precio original: $49.999.
- Freidora de aire Hisense 6.3L 1.3000w: $69.000 con 57% de descuento (precio original: $165.359).
- Airfryer horno Mandine: $99.000 con 56% de descuento (precio original: $229.000). En 12 cuotas fijas con Visa.
- Airfryer Electrolux Experience: $82.999 con 55% de descuento (precio: $184.444). En 6 cuotas sin interés.
- Cafetera de filtro Mandine: $24.000 con 54% de descuento (precio original: $53.000). En 12 cuotas fijas con Visa.
- Sandwichera Mandine XL: $49.000 con 54% de descuento (precio original: $107.000). En 12 cuotas fijas con Visa.
- Mixer Electrolux 500w 2 velocidades: $33.999 con 52% de descuento (precio original: $70999).
Los descuentos en Coto en electrodomésticos
Coto también renovó su catálogo de promociones, con rebajas que alcanzan hasta el 40% en productos seleccionados. Te contamos algunas de las ofertas.
- Balanza de cocina Top House: $11.999 con 40% de descuento (precio original: $19.999).
- Fábrica de pastas Top House: $20.094 con 40% de descuento (precio original: $33699).
- Afilador eléctrico Top House: $16.799 con 40% de descuento (precio original: $27.999).
- Batidora con bowl Mondial 400W: $39.095 con 40% de descuento (precio original: $65.159).
- Mixer Oster 800W: $133.449 con 15% de descuento (precio original: $156.999).
- Rallador eléctrico Moulinex: $105.351 con 20% de descuento (precio original: $131.689).
- Batidora con Bowl Top House 600 W: $119.199 con 20% de descuento (precio original: $148.999).
- Picadora Moulinez Moulinette: $56.692 con 30% de descuento (precio original:$80.989).
- Pava eléctrica Top House HHB1756 1.7L plata: $27.599 con un 40% de descuento (precio regular $45.999).
- Sandwichera Top House 750w: $22.199 con 40% de descuento (precio original: $45.999).
- Licuadora Moulinex Perfectmix+: $179.991 con un 40% menos (precio original: $224.989).
