Alerta por el endeudamiento familiar: crece el uso del crédito para comprar en los supermercados

image

El estudio advierte que, incluso con una leve estabilidad en algunos indicadores macroeconómicos, el consumo interno sigue en retroceso. Las ventas en autoservicios mayoristas cayeron un 8,4% interanual y en supermercados apenas crecieron un 0,34%, con una baja mensual del 0,23%. Además, las ventas totales en ambos segmentos continúan entre un 27% y un 35% por debajo de los niveles observados al comienzo del gobierno actual.

“El deterioro del consumo refleja el agotamiento de la capacidad de compra de los hogares y la debilidad del mercado interno”, concluye el informe. Los especialistas alertan que, sin una mejora en los salarios reales, esta dinámica podría profundizarse en los próximos meses, consolidando un escenario de endeudamiento estructural para amplios sectores de la población argentina.