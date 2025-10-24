Cómo conseguir tablets baratas y a buen precio: dónde y a cuánto.

Sin embargo, no se trata de artículos fallados, todos funcionan como deben, sino que el descuento puede deberse a un cambio de packaging, un rayón casi invisible o que el modelo haya sido reemplazado por uno más nuevo en el catálogo.

Entre las ofertas destacadas del último tiempo figuran modelos de marcas reconocidas con descuentos especiales impactantes:

Smart TV BGH 55″ 4K – Precio regular: $749.999 / Oferta: $637.499 (15% off y 12 cuotas sin interés)

– Precio regular: $749.999 / Oferta: $637.499 (15% off y 12 cuotas sin interés) Smart TV Top House 32″ – Precio regular: $339.999 / Oferta: $288.115 (15% off y 12 cuotas)

– Precio regular: $339.999 / Oferta: $288.115 (15% off y 12 cuotas) Smart TV VGH 50″ 4K – Precio regular: $589.999 / Oferta: $471.999 (20% off en un pago)

Además del descuento directo, en muchos casos, la compra se puede financiar en 12 cuotas sin interés.

Asimismo, la web del supermercado Coto muestra precios de televisores con rebajas, pero al compararlos con el outlet físico la diferencia es bastante. Algunos ejemplos del catálogo online para tener en cuenta: