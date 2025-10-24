Cómo conseguir tablets baratas y a buen precio: dónde y a cuánto
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los equipos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Coto, uno de las principales cadenas de supermercados del país, lanzó nuevas promociones con rebajas que llegan hasta el 80% en pequeños electrodomésticos. Además, en muchos casos, los consumidores pueden acceder a pagos en cuotas sin interés, según el producto y el banco emisor de la tarjeta.
Dónde se pueden conseguir tablets desde $80.000
Coto lanzó varias ofertas en distintos modelos de tablets. La opción más barata es el modelo GFAST Md-97. La cadena de supermercados de origen argentino ofrece, con su tarjeta “comunidad” la posibilidad de adquirirlo a $149.599,20 en un solo pago. Es decir, con un 20% de descuento.
Después, se puede adquirir un modelo de la marca PHILCO a tan solo $151.999. También, SKY Kid Pro por $157.499. Ambas también ofrecen una importante rebaja gracias a la tarjeta “comunidad”
El supermercado que liquida televisores con 20% de descuento
El Coto Outlet es una de las mejores alternativas del mercado para comprar televisores. En ese sentido, el Coto Outlet fue creado para darle salida a productos que, por distintos motivos, no pueden venderse a precio de góndola. Al respecto, puede representar rebajas de hasta el 40% en productos de electrónica, especialmente televisores.
Sin embargo, no se trata de artículos fallados, todos funcionan como deben, sino que el descuento puede deberse a un cambio de packaging, un rayón casi invisible o que el modelo haya sido reemplazado por uno más nuevo en el catálogo.
Entre las ofertas destacadas del último tiempo figuran modelos de marcas reconocidas con descuentos especiales impactantes:
- Smart TV BGH 55″ 4K – Precio regular: $749.999 / Oferta: $637.499 (15% off y 12 cuotas sin interés)
- Smart TV Top House 32″ – Precio regular: $339.999 / Oferta: $288.115 (15% off y 12 cuotas)
- Smart TV VGH 50″ 4K – Precio regular: $589.999 / Oferta: $471.999 (20% off en un pago)
Además del descuento directo, en muchos casos, la compra se puede financiar en 12 cuotas sin interés.
Asimismo, la web del supermercado Coto muestra precios de televisores con rebajas, pero al compararlos con el outlet físico la diferencia es bastante. Algunos ejemplos del catálogo online para tener en cuenta:
- Smart TV LED PHILIPS 50″ 4K – $594.999,15
- Smart TV LED PHILIPS 65″ 4K – $1.997.499,15
- Smart TV LED TOP HOUSE 50″ 4K – $499.161,19
- Smart TV LED TOP HOUSE 65″ 4K – $1.104.999,15
- Smart TV OLED LG 77″ 4K – $5.439.999,15
- Smart TV LED NOBLEX 43″ – $450.499,15
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario