Cómo son los ejercicios para el cuello ideales para aliviar la tensión

Teletrabajo IA (1).png

La técnica consiste en mover la cabeza hacia los cuatro puntos cardinales, manteniendo la posición unos diez segundos en cada dirección. Se puede aumentar la tensión presionando suavemente con las manos o acercando las orejas al hombro más cercano para trabajar más intensamente los músculos laterales del cuello.

Además del estiramiento, fortalecer los músculos del cuello y la espalda ayuda a prevenir molestias. García recomienda ejercicios para la zona escapular y posterior del hombro. Un ejemplo es colocarse frente a una resistencia, como una polea o banda elástica, y, con los brazos extendidos a la altura de los hombros sin bloquear los codos, moverlos de adelante hacia atrás.

Incorporar estos hábitos en la jornada laboral ayuda a aliviar la tensión, prevenir dolores y mejorar la postura. Cuidar la salud mientras se trabaja desde casa es fundamental para evitar que las horas frente a la pantalla terminen afectando no solo el cuello, sino también la espalda y la calidad de vida en general. Mantener constancia en los estiramientos y ejercicios de fortalecimiento asegura un bienestar físico más completo y duradero.