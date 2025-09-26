Los supermercados que ofrecen descuentos increíbles en la compra de jeans
Enterate acá los beneficios para ahorrar y aprovechar para renovar tus outfits y algunas de tus prendas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En los supermercados Carrefour y Coto lanzaron una promoción en indumentaria. Según detallaron, las rebajas incluyen hasta un 50% en pantalones de jean y se podrá acceder a cuotas sin interés.
Las ofertas de Carrefour
Carrefour lanzó un esquema distinto de promociones. El beneficio consiste en obtener la segunda prenda de la marca Tex con un 70% de descuento, lo que permite combinar distintos modelos en la misma compra. Los artículos incluidos en esta propuesta son:
- Jean straight Tex a $32.493,50 (precio regular $49.990).
- Jean carpintero Tex a $32.493,50 (precio regular $49.990).
- Jean Tex super wide a $32.493,50 (precio regular $49.990).
- Jean Tex cargo con bolsillos a $22.743,50 (precio regular $34.990).
- Jean Tex carpintero ballon a $22.743,50 (precio regular $34.990).
- Pantalón jogger Tex a $29.243,50 (precio regular $44.990).
- Pantalón Tex 5 bolsillo a $32.493,50 (precio regular $49.990).
- Pantalón Tex cintura elástica a $32.493,50 (precio regular $49.990).
- Pantalón Tex corderoy a $32.493,50 (precio regular $49.990).
Las ofertas de Coto
En Coto, las promociones alcanzan el 50% de descuento en distintos modelos de jeans para caballeros. Algunos de los artículos incluidos en la propuesta son:
- Jean Amplio Celeste Caballero a $32.499,50 (precio regular $64.999).
- Jean Caballero Chupín Localizado Celeste a $29.999,50 (precio regular $59.999).
- Jean Caballero Clásico 5 Bolsillos Azul a $29.999,50 (precio regular $59.999).
- Jean Caballero Clásico 5 Bolsillos Negro a $29.999,50 (precio regular $59.999).
- Jean Caballero Clásico Azul Oscuro Localizado a $29.999,50 (precio regular $59.999).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario