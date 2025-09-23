Cuándo conviene comprar electrodomésticos y dónde: las principales ofertas

- Días especiales o feriados largos: Promociones por Día de la Madre, del Padre o fin de semana XXL.

Durante estas fechas, es común ver rebajas que superan el 20% o incluso más, además de opciones en cuotas sin interés.

Otras claves a tener en cuenta

Anticiparse a la necesidad

Otra buena estrategia es comprar antes de que el electrodoméstico sea imprescindible. Por ejemplo, si sabés que tu heladera ya tiene muchos años, buscar ofertas fuera del verano puede ayudarte a conseguir un mejor precio y evitar urgencias.

Lo mismo ocurre con aires acondicionados o calefactores: fuera de temporada suelen tener precios más bajos, ya que la demanda es menor.

Ventajas de comprar online

Las ofertas más agresivas están disponibles solo en tiendas digitales. Desde la comodidad de tu casa podés comparar modelos, leer especificaciones, ver reseñas y elegir la opción ideal. Además, las tiendas online suelen ofrecer beneficios extra como envío gratis o cuotas sin tarjeta.

Aprovechar los planes de financiación

Uno de los grandes atractivos de comprar en oferta es la posibilidad de financiar en cuotas. Algunas plataformas permiten pagar en 6, 12 o incluso 18 cuotas sin interés. Esto te permite comprar electrodomésticos de mejor calidad sin desbalancear el presupuesto mensual.

Qué tener en cuenta para no equivocarse

Antes de aprovechar una oferta, es importante verificar algunos puntos:

- Revisar la garantía y servicio postventa.

- Comparar precios reales, no solo los de promoción.

- Evaluar el consumo energético del producto.

- Consultar las políticas de devolución.

Elegir el momento adecuado para comprar un electrodoméstico es tan importante como elegir el producto.