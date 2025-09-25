Los supermercados que lanzan descuentos en electrodomésticos: los detalles
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los equipos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Carrefour y Coto, dos de las principales cadenas de supermercados del país, lanzaron nuevas promociones con rebajas que llegan hasta el 80% en pequeños electrodomésticos. Además, en muchos casos, los consumidores pueden acceder a pagos en cuotas sin interés, según el producto y el banco emisor de la tarjeta.
Estas ofertas incluyen artículos muy demandados como freidoras de aire, tostadoras, aspiradoras, cafeteras y batidoras, con descuentos directos sobre el precio final o promociones en la compra de una segunda unidad.
Las ofertas en Carrefour
Carrefour combina descuentos directos con promociones de hasta 80%. Entre las más destacadas se encuentran:
- Cortacabellos BlueSky: $6.900 con 83% de descuento (precio original a $43.000). En 12 cuotas fijas con Visa
- Cafetera eléctrica de filtro:$24.599 con 69% de descuento (precio original a $77.999). En 3 cuotas sin interés.
- Aspiradora Ciclónica Power: $79.999 con 67% de descuento (precio original a $243.999). En 3 cuotas sin interés.
- Teclado gamer Poss: $10.320 con 20% de descuento (precio original $12.900). En 12 cuotas fijas con Visa.
- Grill eléctrico Mandine:$45.000 con 62% de descuento (precio original $119.000). En 12 cuotas fijas con Visa.
- Freidora de aire Hisense dos compartimentos: $179.000 con 59% de descuento (precio original: $443.999). En 3 cuotas sin interés.
- Parlante portátil Sansei bluetooth micrófono: $89.000 con 59% de descuento (precio original:$219.999)
- Pava eléctrica Sansei 1.7 litros: $29.999 con 58% de descuento (precio original: $72.999). En 3 cuotas sin interés.
- Airfryer Oster digital 4.21: $99.000 con 58% de descuento (precio original: $239.000). En 3 cuotas sin interés.
- Smartwatch Sansei: $24.999 con 58% de descuento (precio original: $59.999).
- Cafetera de filtro Mandine: $24.000 con 54% de descuento (precio original: $53.000). En 12 cuotas fijas con Visa.
- Sandwichera Mandine XL: $49.000 con 54% de descuento (precio original: $107.000). En 12 cuotas fijas con Visa.
Las ofertas en Coto
Coto también renovó su catálogo de promociones, con rebajas que alcanzan hasta el 50% en productos seleccionados. Entre los más relevantes se encuentran:
- Batidora con bowl Liliana 700W: $151.999 con 20% de descuento (precio original: $189.999).
- Triturador Top House: $30.879 con 20% de descuento (precio original: $39.599).
- Batidora con Bowl Top House 600 W: $119.199 con 20% de descuento (precio original: $148.999).
- Cuchillo eléctrico Top House: $26.879 con 20% de descuento (precio original:$33.599).
- Balanza de cocina Top House: $13.999 con 30% de descuento (precio original: $19.999).
- Auriculares Top House: $14.249 con 30% de descuento (precio original: $18.999).
- Parlante portátil Philips: $127.999 con 20% de descuento (precio original: $159.999).
- Pava eléctrica Top House HHB1756 1.7L plata: $36.799, con un 20% de descuento (precio regular $45.999).
- Freidora Moulinex Easy Pro 1600W 3L: $107.839, con un 20% de rebaja desde $134.799.
- Tensiometro digital Aspen S150 de muñeca automático: $51.679, con un 20% de descuento desde $64.599.
- Licuadora Oster 4655 600W 1.25L: $140.799, con un 20% menos que los $175.999 habituales.
