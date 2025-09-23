El supermercado que vende ropa de invierno con precios bajísimos
Septiembre llegó con fuertes liquidaciones en indumentaria y uno de los supermercados más grandes del país se sumó con ofertas que sorprenden.
Con el cierre del invierno, las liquidaciones empiezan a copar los comercios y también los supermercados. Coto lanzó una promoción que permite acceder a camperas, buzos y remeras con descuentos que llegan al 60%. Una oportunidad tentadora para quienes buscan renovar el placard gastando poco.
Las rebajas se encuentran disponibles en sucursales con sector de indumentaria y también a través de la plataforma online, lo que amplía la posibilidad de acceder desde cualquier punto del país. Según comprobaciones en locales como el de Abasto, los carteles amarillos destacan las prendas con precios realmente bajos.
Este tipo de liquidaciones no solo apuntan a liberar stock de temporada, sino que también funcionan como una estrategia comercial clave en septiembre, mes en el que los supermercados suelen complementar las rebajas textiles con grandes promociones bancarias y de billeteras digitales.
La ropa que liquida Coto
Entre las prendas en oferta, aparecen remeras desde $5.200, buzos para damas a $13.999 y camperas a partir de $19.999. La variedad incluye modelos clásicos, parkas, sweaters y hasta opciones para niños, todos con precios muy por debajo de lo habitual.
Algunos ejemplos de precios que se pueden encontrar en Coto:
Remera hombre losa cuello en V: $5.200 (60% off)
Remera cuello redondo: $7.999
Buzo dama cuello redondo: $13.999 (60% off)
Campera corta de dama: $22.399
Campera hombre clásica azul: $23.999 (60% off)
Parka lisa: $43.999 (60% off)
Buzo de niños cuello redondo: $8.799
Las promociones estarán vigentes hasta el 11 de septiembre y aplican en un pago con efectivo, débito o crédito.
Las promociones y descuentos de Coto
Además de la liquidación textil, Coto mantiene en septiembre un abanico de descuentos acumulables en distintos rubros. Por ejemplo, el sector de electro y tecnología ofrece rebajas en productos como el robot de cocina Top House, uno de los artículos más buscados del momento.
También continúan las promociones bancarias y con billeteras digitales. Dependiendo del día, es posible acceder a un 25% de ahorro con tarjetas o hasta un 30% de reintegro con apps de pago, con topes que van de $10.000 a $15.000 semanales.
Esto permite que muchos clientes combinen compras en distintos días, aprovechando al máximo los beneficios. Y si a esto se suma la liquidación de ropa de invierno, la propuesta de septiembre en Coto se vuelve una de las más atractivas del mercado.
