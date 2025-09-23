El supermercado que vende ropa de invierno con precios bajísimos

Algunos ejemplos de precios que se pueden encontrar en Coto:

Remera hombre losa cuello en V: $5.200 (60% off)

Remera cuello redondo: $7.999

Buzo dama cuello redondo: $13.999 (60% off)

Campera corta de dama: $22.399

Campera hombre clásica azul: $23.999 (60% off)

Parka lisa: $43.999 (60% off)

Buzo de niños cuello redondo: $8.799

Las promociones estarán vigentes hasta el 11 de septiembre y aplican en un pago con efectivo, débito o crédito.

Las promociones y descuentos de Coto

Además de la liquidación textil, Coto mantiene en septiembre un abanico de descuentos acumulables en distintos rubros. Por ejemplo, el sector de electro y tecnología ofrece rebajas en productos como el robot de cocina Top House, uno de los artículos más buscados del momento.

También continúan las promociones bancarias y con billeteras digitales. Dependiendo del día, es posible acceder a un 25% de ahorro con tarjetas o hasta un 30% de reintegro con apps de pago, con topes que van de $10.000 a $15.000 semanales.

Esto permite que muchos clientes combinen compras en distintos días, aprovechando al máximo los beneficios. Y si a esto se suma la liquidación de ropa de invierno, la propuesta de septiembre en Coto se vuelve una de las más atractivas del mercado.