La reflexión de Albert Camus: "El hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es"

Camus fue un escritor, filósofo y periodista francés nacido en 1913 en Argelia, reconocido por su exploración del absurdo y la condición humana. Entre sus ensayos más importantes destacan “El mito de Sísifo” y “El hombre rebelde”, obras que le permitieron adjudicarse el Premio Nobel de Literatura en 1957, consolidándolo como una de las figuras más influyentes del siglo XX.