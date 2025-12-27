Loto Plus sorprende y vuelve a entregar un premio millonario: cuánto ganó y de dónde es el afortunado

MinutoUno

Sorteo del Loto Plus: sábados y miércoles

Después de mucho tiempo el sorteo del Loto Plus, realizado este sábado 27 de diciembre de 2025 a las 22 horas, dejó un nuevo millonario, que se quedó con la totalidad del pozo mayor de la modalidad Desquite, la cual no suele tener grandes ganadores. Pero, en esta oportunidad, una persona cambió su vida justo antes de que termine el 2025.

Loto Plus: cuánto ganó y de dónde es el nuevo millonario

El ganador de la noche acertó todos los números de la modalidad Desquite, que fueron los siguientes: 03 11 15 18 27 38 y gracias a eso se llevó $2.541.175.836. Hasta el momento, no trascendió en dónde se realizó la apuesta.

Sorteo del Loto Plus del sábado 27 de diciembre

NÚMERO PLUS

  • 8

TRADICIONAL

  • Nros: 06 11 24 34 38 42
  • Vacante

MATCH

  • Nros: 15 23 27 31 35 44
  • Vacante

DESQUITE

  • Nros: 03 11 15 18 27 38
  • 1 ganador con 6 aciertos: $2.541.175.836

SALE O SALE

  • Nros: 04 07 17 32 40 44
  • 10 ganadores con 5 aciertos: $ 3.905.946

PRÓXIMO SORTEO

  • Miércoles y sábados, 22.10 horas.

POZO ESTIMADO

  • $22.704.000.000.-

CÓMO Y CUÁNTO CUESTA JUGAR AL LOTO PLUS

Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.

Contás con 4 modalidades:

  • TRADICIONAL
  • MATCH
  • DESQUITE
  • SALE O SALE

DATOS

  • Además hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
  • Valor de la apuesta $2.500. Tiene pozo acumulado. 2 sorteos semanales.
