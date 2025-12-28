Telekino en vivo: números ganadores de la jugada 2408 del domingo 28 de diciembre
En minutouno.com los números de todos los sorteos del Telekino, que se juega todos los domingos con pozos espectaculares.
El sorteo 2408 del Telekino, del domingo 28 de diciembre de 2025 otra vez con súper pozo, haciendo que este juego sea de lo más elegidos por los argentinos.
En minutouno.com podés seguir en vivo los sorteos de los domingos del Telekino, y de todos los juegos, como Loto Plus, Brinco y Quini 6.
Telekino: jugada del domingo 28 de diciembre
- Tradicional: 13 - 24 - 09 - 22 - 18 - 12 - 02 - 10 - 17 - 05 - 06 - 08 - 16 - 15 - 21
- Ganador con 15 aciertos: Vacante
- ganadores con 14 aciertos:
- ganadores con 13 aciertos:
- ganadores con 12 aciertos:
- Próximo sorteo: todos los domingos a las 17.15
Requino: números ganadores del 28 de diciembre
Apenas finalizado el sorteo del Telekino, llega la jugada del Requino.
- Números: 19 - 20 - 15 - 01 - 25 - 03 - 21 - 02 - 09 - 22 - 17 - 05 - 16 - 06 - 04
- ganadores
