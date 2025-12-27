Qué revela la determinante autopsia a Gabriel González, el hombre asesinado en Villa Lugano
En lo que se cree que se trata de un nuevo caso de gatillo fácil, el análisis forense complica al efectivo policial que fue pasado a disponibilidad. Los detalles.
El Barrio 20 de Villa Lugano aún se encuentra conmocionado por el asesinato de Gabriel González, quien murió en Navidad tras un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad. Lo cierto es que, en las últimas horas, salió a la luz el resultado de la autopsia al cuerpo y se reveló la causa de muerte: "Es conciso y claro. Lesiones por proyectil de munición múltiple en tórax y abdomen", informó Fernando Tocho en C5N.
En este sentido, el periodista continuó: "Los disparos derivan en una hemorragia interna y externa, informa la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Trabaja la División de Homicidios de Policía Federal y, además, se ha identificado a los dos policías que abrieron fuego".
En relación al video que analiza la Justicia, Tocho agregó: "Ustedes saben que en esas imágenes no solo se escucha el disparo que le dio muerte a la víctima, sino que también en toda la secuencia hay dos oficiales de la Policía de la Ciudad, un hombre y una mujer ya identificados, nombre, apellido, número de legajo, que abrieron fuego al menos seis veces cada uno".
"Es lo que se va despendiendo de este informe que se va conociendo con el correr de las horas y que va acercándose a información en este juzgado para empezar a esclarecer este homicidio", señaló. Y sumó: "Por supuesto, la autopsia va a tener un informe complementario mucho más completo, con otro tipo de pericias, pero esta información en las primeras 48 horas da cuenta de que el asesinato del vecino de Lugano se dio por el disparo imprudente, a corta distancia, en una zona vital, que es el tórax".
"La cantidad de detonaciones, la cantidad de disparos, eso explica también lo que veíamos, escuchábamos más temprano, de la pareja de Gabriel, que también resultó herida, con dos disparos en la pierna. Todo se da en la misma situación, quizás los vídeos llegan a mostrarlo a Gabriel, la manera en la que se desploma cuando reciben los disparos", detalla.
Finalmente, el periodista remarcó: "Los policías sí saben a dónde disparar, con lo cual la decisión de disparar en el tórax no es accidental, es deliberada".
