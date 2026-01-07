"Conformity Gate": confirman si hay un noveno capítulo sorpresa de "Stranger Things"

A su vez, aunque los Duffer no han emitido un comunicado directo sobre la "Puerta de la Conformidad", la actualización de Netflix busca cerrar el debate y confirmar que la historia, tal como fue presentada, es el cierre definitivo de la temporada. Incluso en las últimas horas, publicó un adelanto del documental que estrenará en los próximos días.

¿En qué consistía la teoría "Conformity Gate" de "Stranger Things"?

A partir de supuestos guiños y de detalles que aparentemente quedaron inconclusos, más el anuncio por parte de Netflix de que este miércoles habrá novedades, los fans están a la espera de que finalmente se cumpla su deseo y se confirme la teoría de que lo que ocurrió en el capítulo 8 no fue el final sino una "simulación de Vecna".

Los fans iniciaron una especie de "investigación" colectiva, en la que fueron descubriendo una serie de "guiños" vinculados a la posible existencia de un episodio secreto, que sería el verdadero final de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

Los seguidores de la serie sostenían que este capítulo adicional revelaría un giro oscuro:

La teoría afirmaba que Henry/Vecna no fue derrotado y que había manipulado la percepción del final para engañar a los protagonistas. Cambio en el final: El supuesto episodio secreto desharía partes del desenlace oficial, dejando la puerta abierta a una realidad mucho más cruda.