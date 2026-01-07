"Conformity Gate": confirman si hay un noveno capítulo sorpresa de "Stranger Things"
La revista Variety se hizo eco de la teoría conspirativa que viene siendo tema de debate en las redes sociales sobre el final de la exitosa serie de Netflix.
Tras el final de la serie de Netflix, los fanáticos de "Stranger Things" alimentaron la esperanza de un capítulo oculto que cambiaría el destino de Hawkins y que llegaría este miércoles 7 de enero, en lo que se denominó "Conformity Gate".
El fenómeno global de Stranger Things se encuentra en el centro de una tormenta de teorías tras el estreno de su última temporada. La más difundida, conocida como la teoría de la “Puerta de la Conformidad” ("Conformity Gate"), sugería que los hermanos Duffer guardaban un as bajo la manga.
Se trataba de un supuesto noveno episodio secreto programado para este 7 de enero a las 20:00 (hora del Este de Estados Unidos). Sin embargo, según informó Variety, la plataforma y los creadores han dado una señal definitiva sobre el cierre de la saga.
A pesar del silencio inicial que alimentó las especulaciones, la revista Variety destacó que los movimientos recientes en las plataformas oficiales de la serie parecen desmentir cualquier contenido adicional inmediato.
Las redes sociales oficiales del programa actualizaron sus biografías con una frase contundente: "TODOS LOS EPISODIOS DE STRANGER THINGS YA ESTÁN EN REPRODUCCIÓN".
A su vez, aunque los Duffer no han emitido un comunicado directo sobre la "Puerta de la Conformidad", la actualización de Netflix busca cerrar el debate y confirmar que la historia, tal como fue presentada, es el cierre definitivo de la temporada. Incluso en las últimas horas, publicó un adelanto del documental que estrenará en los próximos días.
¿En qué consistía la teoría "Conformity Gate" de "Stranger Things"?
A partir de supuestos guiños y de detalles que aparentemente quedaron inconclusos, más el anuncio por parte de Netflix de que este miércoles habrá novedades, los fans están a la espera de que finalmente se cumpla su deseo y se confirme la teoría de que lo que ocurrió en el capítulo 8 no fue el final sino una "simulación de Vecna".
Los fans iniciaron una especie de "investigación" colectiva, en la que fueron descubriendo una serie de "guiños" vinculados a la posible existencia de un episodio secreto, que sería el verdadero final de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.
Los seguidores de la serie sostenían que este capítulo adicional revelaría un giro oscuro:
- El regreso de Vecna: La teoría afirmaba que Henry/Vecna no fue derrotado y que había manipulado la percepción del final para engañar a los protagonistas.
- Cambio en el final: El supuesto episodio secreto desharía partes del desenlace oficial, dejando la puerta abierta a una realidad mucho más cruda.
