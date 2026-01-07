Donald Trump impone a Venezuela que solo compre productos estadounidenses con divisas del petróleo

Esta medida refuerza la estrategia de Washington de vincular la reactivación de la industria petrolera venezolana con el crecimiento económico local de EEUU.

De esta manera, Washington mantiene el control sobre las transacciones y la logística de la venta del crudo venezolano. Además, el dinero generado no ingresará libremente a las arcas de Caracas, sino que funcionará como un crédito para la adquisición de bienes terminados en plantas estadounidenses.

La decisión se conoce en un momento de máxima tensión tras la captura de Nicolás Maduro y el establecimiento de una presidencia interina en manos de Delcy Rodríguez. Con este movimiento, Trump no solo asegura el abastecimiento energético, sino que garantiza que la reconstrucción de Venezuela se realice bajo las condiciones y el sello de fabricación de los Estados Unidos.