Donald Trump impone a Venezuela que solo compre productos estadounidenses con divisas del petróleo
Tras la invasión y la captura de Maduro, el control de la administración republicana sobre la economía venezolana sumó este miércoles un nuevo capítulo de carácter proteccionista.
A través de sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva cláusula en el acuerdo energético: los fondos obtenidos por la venta de crudo venezolano bajo supervisión de Washington deberán ser reinvertidos exclusivamente en manufacturas norteamericanas.
De esta manera, el control de la administración de Trump sobre la economía venezolana sumó este miércoles un nuevo capítulo de carácter proteccionista.
Según confirmó el mandatario a través de Truth Social, el flujo de divisas generado por la exportación de petróleo supervisada por EE UU tendrá un destino único y obligatorio: el mercado industrial estadounidense.
Fiel a su estilo, Trump utilizó su plataforma digital para comunicar la novedad, destacando el beneficio para la industria de su país. "Acabo de ser informado de que Venezuela va a comprar ÚNICAMENTE productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero", publicó.
Este anuncio se produce tras la confirmación de que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que anteriormente se encontraban bajo sanciones. El republicano dijo el martes que el crudo "se venderá a su precio de mercado", lo que marca un cambio significativo en la política de restricciones energéticas que pesaba sobre la nación sudamericana.
Esta medida refuerza la estrategia de Washington de vincular la reactivación de la industria petrolera venezolana con el crecimiento económico local de EEUU.
De esta manera, Washington mantiene el control sobre las transacciones y la logística de la venta del crudo venezolano. Además, el dinero generado no ingresará libremente a las arcas de Caracas, sino que funcionará como un crédito para la adquisición de bienes terminados en plantas estadounidenses.
La decisión se conoce en un momento de máxima tensión tras la captura de Nicolás Maduro y el establecimiento de una presidencia interina en manos de Delcy Rodríguez. Con este movimiento, Trump no solo asegura el abastecimiento energético, sino que garantiza que la reconstrucción de Venezuela se realice bajo las condiciones y el sello de fabricación de los Estados Unidos.
