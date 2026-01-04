Fuerte sudestada golpeó a Mar del Plata y La Costa, y provocó una crecida inusual del mar
El fenómeno meteorológico, potenciado por una marea alta, provocó una crecida inusual del mar que dejó sin playa y provocó serios destrozos en varios balnearios de Mar del Plata y del Partido de La Costa.
Una intensa sudestada afectó en las últimas horas a gran parte de la costa atlántica bonaerense y provocó una marcada crecida del nivel del mar, con impacto visible en Mar del Plata y en distintas localidades del Partido de La Costa.
El fenómeno, poco frecuente para esta época del año, generó daños en balnearios, redujo drásticamente la franja de arena y obligó a un monitoreo permanente por parte de autoridades municipales y de Defensa Civil.
En Mar del Plata, la jornada del sábado comenzó con un escenario inusual, el mar avanzó hasta la línea de carpas y sombrillas, dejando prácticamente sin playa a concesionarios y turistas. Las imágenes del agua cubriendo gran parte de la arena seca reflejaron la magnitud del fenómeno, impulsado por fuertes vientos registrados durante la madrugada.
Ante este escenario, Defensa Civil activó recorridas preventivas a lo largo del frente costero para evaluar posibles daños. Alfredo Rodríguez, titular del área, señaló que el seguimiento se mantuvo durante toda la mañana ante la persistencia del oleaje y el viento, con especial atención en los puntos más expuestos.
Los efectos más severos se registraron en el sur de la ciudad. En varios balnearios, la fuerza del agua provocó el desarme y la rotura de carpas, mientras que en otros sectores el mar llegó a rodear las garitas de los guardavidas, poniendo en riesgo estructuras livianas y equipamiento.
El fenómeno también tuvo un fuerte impacto en el Partido de La Costa, el pico máximo de la crecida se registró alrededor de las 8 de la mañana del viernes, cuando el nivel del mar alcanzó los 2,40 metros, impulsado por vientos persistentes del sector sur y sudeste, con ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora. Las localidades más afectadas fueron Santa Teresita, Mar del Tuyú y Las Toninas, donde el agua avanzó sobre playas, zonas bajas y algunos tramos de la costanera, afectando bajadas y estructuras costeras.
Con menor intensidad, se reportaron consecuencias puntuales en San Clemente, San Bernardo y Mar de Ajó, mientras que situaciones similares se registraron en otros distritos turísticos como Villa Gesell y Pinamar.
Especialistas explicaron que la situación se vio agravada por la coincidencia de la sudestada con una marea astronómica alta, asociada a la fase de luna llena. Si bien este factor no genera por sí solo una crecida extraordinaria, puede amplificar sus efectos cuando se combina con vientos fuertes, oleaje sostenido y condiciones de baja presión atmosférica.
De acuerdo con registros históricos, se trató de una crecida inusual para la temporada estival, comparable con el episodio ocurrido en marzo de 2020. Habitualmente, este tipo de fenómenos se presenta con mayor frecuencia durante el otoño, lo que refuerza el carácter excepcional del evento.
El episodio estuvo acompañado por una alerta amarilla por vientos emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Hacia la mañana del sábado, las condiciones comenzaron a mejorar de manera gradual, con la rotación del viento y la disminución del oleaje. No obstante, las autoridades recomendaron mantener la precaución en zonas costeras y seguir las actualizaciones oficiales ante eventuales cambios en el pronóstico.
