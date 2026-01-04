Fuerte sudestada golpeó a Mar del Plata y La Costa, y provocó una crecida inusual del mar

sudestada

El fenómeno también tuvo un fuerte impacto en el Partido de La Costa, el pico máximo de la crecida se registró alrededor de las 8 de la mañana del viernes, cuando el nivel del mar alcanzó los 2,40 metros, impulsado por vientos persistentes del sector sur y sudeste, con ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora. Las localidades más afectadas fueron Santa Teresita, Mar del Tuyú y Las Toninas, donde el agua avanzó sobre playas, zonas bajas y algunos tramos de la costanera, afectando bajadas y estructuras costeras.

Con menor intensidad, se reportaron consecuencias puntuales en San Clemente, San Bernardo y Mar de Ajó, mientras que situaciones similares se registraron en otros distritos turísticos como Villa Gesell y Pinamar.

Especialistas explicaron que la situación se vio agravada por la coincidencia de la sudestada con una marea astronómica alta, asociada a la fase de luna llena. Si bien este factor no genera por sí solo una crecida extraordinaria, puede amplificar sus efectos cuando se combina con vientos fuertes, oleaje sostenido y condiciones de baja presión atmosférica.

De acuerdo con registros históricos, se trató de una crecida inusual para la temporada estival, comparable con el episodio ocurrido en marzo de 2020. Habitualmente, este tipo de fenómenos se presenta con mayor frecuencia durante el otoño, lo que refuerza el carácter excepcional del evento.

El episodio estuvo acompañado por una alerta amarilla por vientos emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Hacia la mañana del sábado, las condiciones comenzaron a mejorar de manera gradual, con la rotación del viento y la disminución del oleaje. No obstante, las autoridades recomendaron mantener la precaución en zonas costeras y seguir las actualizaciones oficiales ante eventuales cambios en el pronóstico.