Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo se larga y qué pasa con el calor

El mal clima se quedaría durante el sábado, con todavía pronósticos de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas para la tarde y noche. Las temperaturas rondarán de entre 19 grados de mínima y 25 de máxima.

smn (29) Cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y se adelantan las lluvias en Buenos Aires.

A partir del domingo se espera por la recomposición de las condiciones climáticas en el AMBA. El cierre del fin de semana sería con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 19 grados y una máxima de 28.

El termómetro tendrá a ir en ascenso a partir de la próxima semana. Así, el lunes se espera con cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 31 de máxima; mientras que el martes tendría cielo despejado, con marcas de entre 23 y 33 grados.