Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo se larga y qué pasa con el calor
El Servicio Meteorológico Nacional tiene nueva fecha de regreso para las lluvias y tormentas en el AMBA, y son malas noticias de cara al fin de semana.
En pleno verano, la semana tuvo un momento de inestabilidad este miércoles al mediodía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y cuando parecía que el mal clima pasaba de largo en medio de un alivio al calor extremo, cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y se adelanta la nueva fecha de regreso de las lluvias y tormentas.
La jornada transcurrió con un leve ascenso de las temperaturas hasta horas del mediodía, cuando la nubosidad se hizo sentir e ingresó un frente frío que produjo algunas lloviznas en algunas localidades del conurbano y una caía de las marcas térmicas.
De esta manera, se espera un jueves con buen clima, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y nublado en la tarde y noche; pero con un termómetro que rondará entre 17 grados de mínima y 24 de máxima.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Cambió el pronóstico del SMN y se adelantó el regreso de las precipitaciones para este miércoles 9 de enero. El cierre de la semana se anticipa con cielo nublado en las primeras horas y probabilidad de tormentas aisladas en la tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado; mientras que las temperaturas serían de entre 19 y 25 grados.
El mal clima se quedaría durante el sábado, con todavía pronósticos de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas para la tarde y noche. Las temperaturas rondarán de entre 19 grados de mínima y 25 de máxima.
A partir del domingo se espera por la recomposición de las condiciones climáticas en el AMBA. El cierre del fin de semana sería con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 19 grados y una máxima de 28.
El termómetro tendrá a ir en ascenso a partir de la próxima semana. Así, el lunes se espera con cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre 20 grados de mínima y 31 de máxima; mientras que el martes tendría cielo despejado, con marcas de entre 23 y 33 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario