Preocupante alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires y otras provincias: el informe de este jueves
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó un jueves climáticamente complicado para varios sectores del país. Conocé todos los detalles.
A diferencia del alivio térmico que se registra este miércoles 7 de enero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), gran parte del interior del país enfrenta y enfrentará este jueves condiciones climáticas adversas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta naranja por tormentas fuertes que afecta a siete provincias, mientras que la advertencia amarilla abarca a 14 territorios nacionales, incluyendo Buenos Aires.
Ante el avance del frente de inestabilidad, las autoridades ya pusieron en marcha protocolos de seguridad para resguardar a la población.
Alerta naranja por fuertes tormentas para 7 provincias
La primera advertencia del organismo nacional abarca a las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas de fuerte intensidad para estas zonas. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 13 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Buenos Aires, La Pampa, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Juan y Mendoza.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
