Preocupante alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires y otras provincias: el informe de este jueves

image

Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 13 provincias más

Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Buenos Aires, La Pampa, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Juan y Mendoza.

En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

tormenta lluvia

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.