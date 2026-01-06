Mar del Plata, con 30 grados, sol y con la temperatura del mar cada vez más caliente

Hacia la tarde, el panorama continuará estable. El cielo estará mayormente nublado y la temperatura máxima podría trepar hasta los 31 grados, con vientos del mismo sector pero algo más moderados, entre 13 y 22 km/h. Ya por la noche, el termómetro descenderá hasta los 25 grados, manteniéndose un ambiente cálido y con baja probabilidad de precipitaciones, estimada en torno al 10 por ciento.

Con el sol saliendo a las 5:36 y poniéndose a las 20:16, la jornada ofrece muchas horas de luz y condiciones ideales para disfrutar tanto de la playa como del mar en Punta Mogotes, que hoy se muestra en un nivel térmico acorde a la plena temporada estival.