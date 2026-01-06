Mar del Plata, con 30 grados, sol y con la temperatura del mar cada vez más caliente
La temperatura del agua se ubica en valores típicos del verano y el Servicio Meteorológico anticipa una jornada calurosa, sin lluvias y con viento del noroeste
Punta Mogotes amaneció este martes 6 de enero con una temperatura del mar que invita a meterse al agua. Según los registros disponibles, el agua del Océano Atlántico frente a este tradicional complejo de playas marplatenses se encuentra hoy en 20 °C, un valor alineado con lo habitual para esta época del año y considerado adecuado para el baño, especialmente durante las horas centrales del día.
El dato no es menor para quienes eligen la costa bonaerense en plena temporada alta. De acuerdo con el análisis de las mediciones de los últimos diez años, el mar más cálido registrado en esta fecha se dio en 2011, cuando alcanzó los 21,7 °C, mientras que el valor más bajo fue de 19,1 °C. En ese contexto, la temperatura actual se ubica en un punto intermedio y dentro de los parámetros normales para enero. Además, los pronósticos indican que en los próximos diez días el agua podría subir levemente hasta los 20,4 °C, acercándose al promedio histórico mensual.
Enero es, justamente, uno de los meses más favorables para los bañistas en Punta Mogotes. La temperatura media del agua durante este período ronda los 20,4 °C, con mínimos que suelen ubicarse cerca de los 18 °C y máximas que pueden alcanzar los 23,5 °C en jornadas puntuales de calor sostenido. Por eso, la temporada de playa más cómoda se extiende entre enero y marzo, cuando el mar rara vez baja de los 20 grados y permite nadar sin la sensación de frío intenso que caracteriza a otros momentos del año.
Si se amplía la mirada al resto del calendario, el contraste es marcado. En invierno, la temperatura media del agua desciende hasta los 11,2 °C, mientras que en primavera se recupera gradualmente hasta los 13,3 °C. En otoño, el mar todavía conserva parte del calor acumulado del verano y promedia unos 18 °C, aunque ya con una tendencia descendente. El verano, en cambio, presenta una media cercana a los 19,9 °C, lo que explica la gran afluencia de turistas en esta etapa.
Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de enero de 2026
En cuanto al clima general en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy una jornada típicamente veraniega. Durante la mañana, el cielo se presenta parcialmente nublado y la temperatura se mueve en torno a los 22 grados, con una humedad elevada que alcanza el 99 por ciento. No se esperan lluvias y los vientos soplan desde el noroeste a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, favoreciendo una sensación térmica algo más elevada.
Hacia la tarde, el panorama continuará estable. El cielo estará mayormente nublado y la temperatura máxima podría trepar hasta los 31 grados, con vientos del mismo sector pero algo más moderados, entre 13 y 22 km/h. Ya por la noche, el termómetro descenderá hasta los 25 grados, manteniéndose un ambiente cálido y con baja probabilidad de precipitaciones, estimada en torno al 10 por ciento.
Con el sol saliendo a las 5:36 y poniéndose a las 20:16, la jornada ofrece muchas horas de luz y condiciones ideales para disfrutar tanto de la playa como del mar en Punta Mogotes, que hoy se muestra en un nivel térmico acorde a la plena temporada estival.
