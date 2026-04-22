Marco Tulio Cicerón, filósofo: "Los celos son, sin duda, la emoción más violenta de todas"

La reflexión de Marco Tulio Cicerón

Para Cicerón, los celos aparecen como un conflicto interno que se activa cuando una persona percibe que otro disfruta de algo que ella desea. Esa situación mezcla malestar, comparación constante y miedo a perder lo propio o a no alcanzarlo, lo que termina generando una emoción intensa y difícil de manejar.