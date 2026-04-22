Marco Tulio Cicerón, filósofo: "Los celos son, sin duda, la emoción más violenta de todas"
Para el pensador romano, este tipo de sentimiento nubla el juicio y lleva a actuar sin racionalidad. Descubrí su pensamiento en la nota.
“Los celos son, sin duda, la emoción más violenta de todas”, advertía el filósofo y político romano Marco Tulio Cicerón. El pensador fue una de las figuras más influyentes de la Antigua Roma, reconocido por su labor como orador, pensador y hombre de Estado.
Su legado intelectual abarca reflexiones sobre la ética, la política y la conducta humana, con un enfoque que todavía hoy sigue siendo objeto de estudio y debate. Para Cicerón, los celos nubla el juicio y lleva a actuar sin racionalidad.
La reflexión de Marco Tulio Cicerón
Para Cicerón, los celos aparecen como un conflicto interno que se activa cuando una persona percibe que otro disfruta de algo que ella desea. Esa situación mezcla malestar, comparación constante y miedo a perder lo propio o a no alcanzarlo, lo que termina generando una emoción intensa y difícil de manejar.
Desde una perspectiva cercana al estoicismo, consideraba que este tipo de sentimiento nublaba el juicio y llevaba a actuar sin racionalidad. Por eso planteaba que la mejor manera de enfrentarlo no era cederle espacio, sino entrenar la mente: reducir la comparación con los demás, cuestionar los deseos excesivos y aceptar que nada externo puede ser totalmente controlado.
El pensador romano también distinguía los celos de la envidia: los celos tienen un componente más activo y competitivo, mientras que la envidia se presenta de forma más silenciosa, sin necesariamente llevar a una reacción directa contra otros.
En cambio, Aristóteles sostenía una postura más flexible frente a las emociones. No las veía solo como un problema a eliminar, sino como algo que, bien dirigido, podía tener un efecto positivo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario