Ticket viral: una cena para dos en Miami costó lo mismo que un combo de hamburguesas en Argentina

El detalle del ticket viral en Miami frente a las hamburguesas

En el comprobante emitido por el local gastronómico IT Italian Trattoria, ubicado en la famosa Avenida Collins, se puede observar que los comensales pidieron una pizza Margherita. El subtotal de la comida fue de apenas 12.95 dólares y, sumando los impuestos estatales y el correspondiente cargo por servicio del 18%, la cuenta finalizó en unos accesibles 16.66 dólares.