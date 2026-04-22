Ticket viral: una cena para dos en Miami costó lo mismo que un combo de hamburguesas en Argentina
Un nuevo ticket viral estalló en las redes. Comer en la avenida Collins de Miami costó exactamente lo mismo que un combo de comida rápida en la Argentina.
La constante inflación y el atraso cambiario generan fuertes distorsiones de precios que sorprenden a los usuarios. En las últimas horas, un nuevo ticket viral expuso una realidad insólita: cenar en una exclusiva pizzería ubicada en Miami Beach resultó equivalente a pedir un simple menú de hamburguesas en Argentina.
El detalle del ticket viral en Miami frente a las hamburguesas
En el comprobante emitido por el local gastronómico IT Italian Trattoria, ubicado en la famosa Avenida Collins, se puede observar que los comensales pidieron una pizza Margherita. El subtotal de la comida fue de apenas 12.95 dólares y, sumando los impuestos estatales y el correspondiente cargo por servicio del 18%, la cuenta finalizó en unos accesibles 16.66 dólares.
IMPORTANTE: Ticket viral: mostró cuánto cuesta la carne argentina en Europa y causó indignación
La gran indignación virtual surgió al cruzar y comparar directamente estos montos con los altos valores que manejan hoy las cadenas de comida rápida en nuestro país. Tal como muestra la captura compartida, pedir un combo grande de la Grand Tasty Turbo Bacon Triple con gaseosa y papas fritas a través de la aplicación oficial cuesta exactamente $24.800 pesos.
Tomando en cuenta las cotizaciones actuales de los distintos dólares libres, los 16.66 dólares gastados en la exclusiva zona costera del estado de Florida equivalen prácticamente al mismo monto en moneda nacional, dejando en total evidencia lo caro que se volvió darse un gusto en la Argentina.
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