El filósofo surcoreano que reflexiona sobre la depresión y la sociedad

Byung-Chul Han Han nació en Corea del Sur y se formó en Alemania.

En ese contexto, cuando algo no sale bien, deja de atribuirse a factores externos y se vive como un error propio. El problema, según el filósofo, no es la presencia de dificultades, sino la falta de espacios para detenerse o aceptar el malestar. Sin pausas reales, el desgaste se acumula y termina afectando la mente y el rendimiento.