El filósofo surcoreano que reflexiona sobre la depresión y la sociedad
“La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre excesiva positividad”, señala el pensador Byung-Chul Han. Descubrí su pensamiento en la nota.
“La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre excesiva positividad”, señala el filósofo Byung-Chul Han. La exigencia ya no viene solo desde afuera, sino que se internaliza como una obligación de superarse constantemente. Esa presión por estar siempre activo y “a la altura” puede derivar en agotamiento, frustración y, finalmente, en estados depresivos.
Nacido en Corea del Sur y formado en Alemania, a través de ideas como la “sociedad del cansancio”, plantea que la libertad aparente encubre nuevas formas de autoexigencia. Su pensamiento ganó influencia global al ofrecer una mirada crítica sobre la productividad, la hiperconectividad y sus efectos en la salud mental.
Qué dijo el filósofo Byung-Chul Han sobre la depresión
Para Han, el mundo actual funciona a base de exigencias internas. La idea de que todo depende de uno mismo empuja a buscar más logros, más eficiencia y hasta más felicidad. Esa presión constante obliga a mantenerse en movimiento sin pausa.
En ese contexto, cuando algo no sale bien, deja de atribuirse a factores externos y se vive como un error propio. El problema, según el filósofo, no es la presencia de dificultades, sino la falta de espacios para detenerse o aceptar el malestar. Sin pausas reales, el desgaste se acumula y termina afectando la mente y el rendimiento.
Así, la depresión aparece como una consecuencia de ese ritmo sostenido. La libertad, en lugar de aliviar, se transforma en una carga, porque cada persona se exige rendir al máximo en todo momento. El resultado no es solo cansancio físico, sino una sensación constante de no ser suficiente.
De esta manera, cuando todo parece depender de uno mismo, nunca alcanza lo logrado. Siempre hay algo más por hacer, y en esa búsqueda interminable, el desgaste emocional se vuelve inevitable.
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